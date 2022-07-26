Германия послала Путину четкий сигнал

Германия послала Путину четкий сигнал1
- 26.07.2022, 13:14
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Берлин ответил на газовый шантаж.
«Мы приветствуем усилия Европейского союза по координации совместных мер для экономии газа. ЕС будет единым в то время, когда Россия сокращает поставки газа в Германию и другие страны», - заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Reuters.
"Мы не будем разделены из-за дефицита газа, зато мы стоим вместе, и это важнейший сигнал российскому президенту", - заявила Бербок в Праге после переговоров со своим чешским коллегой.
Газовый шантаж России
Напомним, вчера стало известно, что "Газпром" вдвое сократит поставки газа в Европу "Северным потоком", поскольку останавливает еще одну турбину. То есть, теперь поставки снизятся до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет примерно до 20% мощности.
В Германии уже заявили, что для сокращения поставок нет технических причин.
Между тем представители стран Европейского союза (ЕС) уже согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.