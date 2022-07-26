Ученые выяснили, сколько на самом деле было видов тираннозавров 1 26.07.2022, 13:29

Новое исследование опровергает представления палеонтологов.

Команда, состоящая из ученых из Американского музея естественной истории и Карфагенского колледжа, пришла к выводу, что для такого смелого заявления недостаточно доказательств, пишет «Хайтек».

В марте 2022 года вышла статья, в которой авторы предложили выделить в роде Tyrannosaurus целых три вида: массивный, геологически более древний император (T. imperator) и два его потомка, жившие одновременно король (T. rex) и королева (T. regina).

Они основывались на различиях в физических характеристиках между образцами. У некоторых есть по одному тонкому резцу с обеих сторон передней части челюсти, в то время как у других по два с каждой стороны. Также, по их словам, некоторые скелеты имеют крепкие бедра, в то время как другие более изящные.

Авторы новой работы пересмотрели исходные данные и выполнили свои измерения и анализ тех же образцов. Как оказалось, различия в устройстве костей ног, а также челюстей и зубов у разных особей тираннозавров были менее выраженными, чем у других вымерших видов динозавров, а также у современных птиц.

Это значит, что разные группы тираннозавров, вероятно, принадлежали к одному, а не к трем разным видам древних ящеров.

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