«Ник и Майк»: Замначальник Генштаба заявил, что белорусская армия готова лишь к драке на сельской дискотеке 4 26.07.2022, 13:40

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За это его могли отправить в отставку.

Telegram-канал «Ник и Майк» поделился своим мнением об отставке замначальника Генштаба Беларуси Александра Шкиренко. Это и вправду говорит о чрезмерном напряжении в коридорах:

— По информации Ника, причиной спешного увольнения стало то, что генерал-майор Шкиренко на совещании Генштаба он заявил о том, что белорусская армия если и готова где-то участвовать, то это драка на сельской дискотеке. Информация быстро дошла до картонного генералиссимуса, и выводы были сделаны незамедлительно.

Существует и другая версия событий: якобы такое выступление спланировано и направлено на Кремль. Задача – прежняя: избежать прямого вторжения в Украину. Мы пока придержим часть информации по этому поводу, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Сейчас активность у украинской границы несколько спала. Что не должно успокаивать, но может дать шанс выдохнуть.

Отдельно отметим, что синепал снова взялся перебирать картошку. Но совещании отметим смелость Витебской области, которая вывесила флаг «Пагоней» наружу. В нынешних условиях даже такая мелочь может вызывать бурный скандал в коридорах.

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