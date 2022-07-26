Деградация кремлевских чиновников 26.07.2022, 13:41

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Самое печальное, что эти люди участвуют в принятии решений.

Telegram-канал «Малюта Скуратов» пишет о профнепригодности путинских чиновников:

— Если для деградации личности у Дмитрия Медведева есть вполне конкретные физиологические причины, то в случае Вячеслава Володина есть подозрение, что это природное. Самое печальное, что эти люди участвуют в принятии решений. Ну, или, как минимум, изображают причастность к принятию.

Володин разразился сегодня опусом: 5 причин, почему доллар всё больше теряет свои позиции. Доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами. Доллар используется как инструмент политической борьбы. Изменения геополитического характера. Нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними. Цикличность истории.

Доллар себя чувствует сейчас настолько плохо, что достиг паритета с евро. А одна из главных причин укрепления рубля – минимальный импорт. Да и в принципе, крепкий рубль - головная боль для России, а не повод для радости. Кстати, рубль сегодня сильно упал к доллару и евро в начале торгов на «Московской бирже».

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,3 - 59,23 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 59,1525 руб. (+1,04 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 60,0925 руб. (+87,75 коп. к закрытию понедельника). Доллар при этом оказался на 1,37 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,42 руб. выше официального курса.

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