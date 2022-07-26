В Борисове живодер выбросил собак из окна 6-го этажа 3 26.07.2022, 13:44

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иллюстрационное фото

Жителей города возмутила жуткая история.

В ночь на прошлую субботу в Борисове диким образом погибли две собаки. Местные жители рассказывают, что хозяева квартиры выбросили животных из окна. (Момент падения попал на видео.) Эта история многих возмутила: люди даже принялись собирать подписи под требованием наказать виновных.

Читательница onliner.by Галина вспоминает то, что видела и слышала сама:

— Еще с вечера пятницы в квартире по соседству был шум, визжали собаки. Позже, около двух часов ночи, я проснулась от шума: услышала удар балконной двери у этих людей. Ну, думаю, может, просто выставили этих собак на балкон... Потом услышала голоса внизу, выглянула. Две собаки лежали под домом, одна вроде еще была жива. Рядом находились две соседки, которые осматривали животных.

Позже отыскали запись с наружной камеры. Видно, как почти одновременно падают собаки. Одна из них после этого встает, отходит на пару десятков метров, ложится, несколько раз пытается встать и умирает.

Впечатлительным не смотреть!

— Позже спустилась и хозяйка, ходила от одной собаки к другой, причитала. Затем пришел мужчина, погибшую собаку унес в лесополосу. Вторую собаку, хаски, которая была еще жива и стонала, замотали в покрывало и унесли в дом.

Соседи и активисты быстро вычислили личности людей, находившихся в квартире (теперь на странице мужчины в соцсетях филиал ада). Дама в переписке переживает: сама в шоке, муж так «расслабился»...

Вчера жители Борисова собирали подписи под коллективным обращением в милицию: просят изучить обстоятельства, найти виновных и привлечь к ответственности. Видимо, будет продолжение.

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