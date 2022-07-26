Сколько осталось кашлять Путину Сергей Климовский

26.07.2022, 13:48

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Главы ЦРУ и британской разведки МИ-6 сделали важное заявление.

Главы ЦРУ Уильям Бернс и МИ-6 Ричард Мур высказали 21 и 22 июля свое мнение о здоровье Путина. Резюме американской и британской разведок – Путин "слишком здоров" и не заметно, что он серьезно болен. К этому медицинско-разведывательному консилиуму 23 июля присоединился глав ГУР Кирилл Буданов и сообщил, что в Тегеран на переговоры 19 июля летал не оригинал, а двойник Путина. Не исключено, что свои заключения о здоровье Путина выскажут и другие разведки. Возможна и дискуссия: Путин настоящий или это группа актеров, похожих на его старые фото.

Песков 21 июля нелепо заявил, что у Путина со здоровьем нормально, а то что он кашлял в Тегеране – это результат работы кондиционеров. Песков признался, что и сам покашливал в Тегеране и вся кремлевская делегация покашливала из-за кондиционеров, а не только Путин. Информацию о плохом здоровье Путина он назвал "утками", которых регулярно вбрасывают спецслужбы США, Великобритании и Украины.

Песков даже не понял какую пургу нес, когда стандартно опровергал слова главы ЦРУ не о плохом, а о хорошем здоровье Путина. Он явно не читал заявления Бернса. Пескову лишь сказали, ЦРУ опять высказалось о здоровье шефа и надо отреагировать. Он и отреагировав по старой схеме, не допуская мысли, что ЦРУ может беспокоить не плохое здоровье Путина, а наоборот – его хорошее здоровье. В чем не ошибся, так в том, что здоровья Путину не желают не только сотрудники разведок Великобритании, США и Украины, но и очень много людей в этих и других странах. Даже священники РПЦ в Украине отказались желать в публичных молитвах здоровья патриарху Кириллу.

Соцопросы "Желаете ли вы смерти Путину?" и "Желаете ли вы смерти Лукашенко?", если и проводятся, то их результаты остаются закрытыми, несмотря на то, что их публикация могла бы помочь остановить российскую агрессию против Украины. Публикация таких соцопросов в странах Африки и Азии сделала бы как минимум бессмысленным нынешний вояж Лаврова в Африку. Как максимум привела бы в марте к более солидарному и твердому осуждению в ООН странами Африки российского вторжения, что сделало бы реальным исключение РФ из ООН в апреле, ввод против нее почти всеми странами санкций, и к лету продолжение войны стало бы для Москвы невозможным. При таком ходе событий тема роста цен на зерновые, их дефицита и грозящего Африке голода вряд ли возникла бы.

Но владельцы и менеджеры интернет-платформ с соцсетями 13 марта почему-то решили, что желать смерти Путину и Лукашенко – это неправильно и запретили такие высказывания.

Это выглядело столь же странно, как если бы в странах антигитлеровской коалиции кто-то запретил желать смерти Гитлеру и Муссолини. В сомнительной рациональности такого решения они смогли убедиться уже 14 марта, когда власти РФ запретили доступ к Facebook и Instagram, чтобы лишить ее жителей возможности узнать у своих знакомых в других странах, что они думают о войне и Путине.

В результате повторилась ситуация Второй мировой войны, когда во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки к Муссолини и Гитлеру относились не только нейтрально, но и с долей симпатией. В ЮАР потомки колонистов из Нидерландов даже проводили акции в его поддержку и желали поражения его врагам. Не только знание, но и незнание – это тоже сила.

Вояж Лаврова по странам Африки и его выступление в Каире 23 июля на заседании Лиги арабских государств сопоставимы с тем, как если бы в 1941 г. Риббентроп полетел бы в турне по Латинской Америке. Есть всего три отличия. Риббентропу не надо было лететь в такое турне, так как Германия на референдуме в 1933 г. сама вышла из Лиги Наций за 13 лет до ее роспуска. Поэтому Риббентропу не нужны были голоса стран Латинской Америки и Китая, чтобы избежать исключения Германии из Лиги Наций. К тому же, авиация Рейха не могла обеспечить ему такой вояж по техническим и военным причинам.

Но власти РФ боятся ее исключения из ООН, поэтому Лавров отправлен в вояж по Африке, который проходит без сопровождения штурмовой авиации. Проходит на фоне обсуждения состояния здоровья Путина тремя разведками и СМИ с явным сожалением, что оно не столь плохо, как хотелось бы, а также на фоне обстрела РФ ракетами "Калибр" порта Одессы.

Обстрел армией России порта Одессы произошел в тот день, когда лавров прилетел в Каир для переговоров с правительством Египта и Лигой арабских государств о поставках зерна через Босфор и Дарданеллы. Все украинские СМИ со справедливым негодованием отметили, что этот обстрел произошел в субботу после того, как в пятницу 22 июля были подписаны два договора о гарантиях безопасности поставок зерна между ООН, РФ, Турцией и Украиной.

Но целесообразно взглянуть на этот обстрел также в контексте турне Лаврова по Африке и дискуссии трех разведок и Пескова о здоровье Путина.

Обстрел одесского порта должен был продемонстрировать, прежде всего, правительству Египта, что оно может напрочь забыть о контрактах на закупку зерна в Украине. Закупки зерна в Египте осуществляются под контролем государства и с середины 2000-ых за право и квоты его поставок шла конкуренция между Францией, РФ и Украиной. Формально Украина была новым поставщиком для Египта, если не принимать во внимание то, что зерно, которое СССР продавал ему, выращивали в Украине. РФ после Майдана 2004 г. прилагала огромные усилия, чтобы не допустить самостоятельной продажи Украиной зерна Египту и сохранить схемы времен Кучмы, в которых она была посредником. Но Украина смогла преодолеть эти козни и начать прямую торговлю с Египтом, чей рынок у продавцов зерна считается самым привлекательным.

Москва, обстреляв 23 июля порт Одессы, хотела показать Египту и другим покупателям, что она не допустит вывоза из него украинского зерна, несмотря на договор, заключенный 22 июля с ООН и Турцией. Лавров в обтекаемой форме сказал об этом в своем выступлении на заседании Лиги арабских государств, а в кулуарах объяснял это более откровенно. Захарова, чтобы у арабов, верящих российской пропаганде, не возникло подозрений, что Украина, как обычно, сама себя обстреляла, чтобы все испортить, была вынуждена официально заявить от имени МИД РФ, – порт обстреляла ее армия, а не Украины. За пять месяцев вторжения МИД ни разу с такими заявлениями из-за многочисленных обстрелов Одессы и Одесской области не выступал. Это было прерогативой сводок министерства Шойгу.

Но сейчас потребовалось разъяснение МИД РФ, чтобы у арабов не возникали сомнения на счет способности Москвы обеспечить их зерном. Потребовалось, вопреки уверениям Лаврова, что РФ украла его в Украине много и продаст им как свое и вместе со своим, а вывоза его из Украины не допустит.

Сомнения у арабов и других покупателей возникли вполне логично. Во-первых, Москва стала жертвой своей лжи. Она так долго кричала, что США, ЕС, ООН и еще кто-то запрещает ей торговать своим зерном, что некоторые в это поверили и вычеркнули ее из поставщиков. Поэтому в комментарии по поводу договора 22 июля о гарантиях свободы вывоза зерна из Украины, Москва заявила, что ООН якобы сняло с нее зерновые санкции, которых не было, и теперь мир не умрет от голода. Во-вторых, продолжение российско-украинской войны на Черном море ставит под сомнение, что все корабли с зерном, независимо от их флага, выйдут из него целыми. Это увеличивает цену страховки таких рейсов и фактор форс-мажора, тем более, что цена договоров с РФ уже почти всем понятна. В-третьих, арабы видят, что Москва создает из зерна такое же оружие против них, которое сделала из газа против европейцев.

В-четвертых, у арабов формируется мнение, что о зерне надо договариваться с Турцией или ООН, а не с РФ или Украиной. Заявление Юнуса Килича, главы комиссии по аграрным темам в парламенте Турции, появившееся на следующий день после обстрела порта Одессы, может лишь укрепить это мнение. Он сообщил, что комиссия, основываясь на договоре 22 июля, начала работу над вариантом, когда Турция будет покупать зерно у РФ и Украины по ценам ниже мировых и реэкспортировать в третьи страны. За Украиной и РФ останется право лишь указать, кому, сколько и по какой цене они хотят продать зерна. Турция и ее военный флот в этой схеме выполняют роль охранной и страховой фирмы, за что она и получает свой процент. Килич называет это главной задачей для Центра в Стамбуле, созданного на основе перекрестных договоров от 22 июля. Судя по тому, что министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписавший его от Украины, анонсировал на 27 июля начало экспорта зерна, нас турецкая страховка вполне устраивает.

Некоторые наблюдатели с началом этих переговоров о вывозе зерна из Украины не без оснований увязывали их завершение со снятием или смягчением Литвой и ЕС ограничений на транзит из РФ в Калининград. Они не ошиблись – с 22 июля Литва смягчила ограничения на транзит по железной дороге. Более того, ЕС в этот день смягчил ограничения на продажу в РФ запчастей к самолетам, а Байден заявил, что он пока не готов передать Украине ракеты с дальностью поражения в 300 км. Казалось бы, у Кремля есть много поводов для праздников и победных реляций, но его пропаганда их не устроила.

Причина в дискуссии о здоровье Путина, начатой 21 июля главой ЦРУ. Ее можно назвать троллингом профессора Соловья, имеющего репутацию самого компетентного эксперта по здоровью Путина, благодаря своим источникам в Кремле. Но можно назвать и последним предупреждением источникам профессора в Кремле, что хорошее состояние здоровье Путина слишком затянулось и времени для исполнения прогнозов Соловья об исчезновении Путина в 2022 г. из-за "обстоятельств непреодолимой силы" остается мало. Крайний срок исполнения их – ноябрь. Отложенная передача ракет, указанные точечные смягчения в санкциях, узкий седьмой пакет санкций от ЕС – все это авансы источникам в Кремле, чтобы они обеспечили исполнение в срок прогноза профессора и не обвалили его репутацию. Если источники все же профессора подведут, то что будет происходить дальше можно узнать, взглянув на событие, имевшее место в Праге с 22 по 24 июля и мало привлекшее внимание СМИ.

В Праге в эти дни прошел второй форум Свободных народов России под общим лозунгом "Москвоцентризм – вслед за кораблем!". По-украински это могло бы звучать как "Геть від Москви!". Работа форума велась в четырех тематических секциях. В одной секции обсуждали вопросы о деимпериализации и деколонизации РФ. В другой говорили о ее депутинизации и денацификации. В третьей – о ее демилитаризации и денуклеаризации. В четвертой секции обсуждали социально-экономические реформы в тех государствах, которые возникнут на месте РФ. Считается, что таких государств может появиться 38, но возможны корректировки как в сторону увеличения, так и уменьшения. Форуму была также представлена примерная карта этих государств.

Многие могут решить, что на форуме в Праге занимались такой же пустой говорильней и прожектерством, которыми много лет занимаются в Вильнюсе на форумах "Другой России". Но есть некоторые уточнения. Одно из них заключается в том, что с тех субъектов РФ, так официоз именует разные страны в ее составе, которые первыми покинут "корабль", будут быстро сняты санкции и новые санкции против РФ на них не распространяться. С тех, кто покинет "корабль" позже они, естественно, будут сниматься медленнее и пропорционально скорости процесса дерашизации в этих новых государствах.

Так что, не стоит недооценивать не только форум Свободных народов России, но и сами санкции как инструмент. Утверждение о том, что санкции неэффективны, явно не учитывает ни эту опцию, ни другие. Дискуссия о здоровье Путина, начатая главой ЦРУ и поддержанная МИ-6, ГУР и Песковым, тоже имеет большую прикладную направленность, чем кажется на первый взгляд. Не удивлюсь, если в РФ вскоре запретят любые разговоры о здоровье Путина и объявят их национальной изменой или еще чем-то. Объявят вопреки медицинскому факту, что Путин смертен, как и все, и обсуждение возможной даты его кончины неизбежно, как и любого живого организма.

Сергей Климовский, «Обозреватель»

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