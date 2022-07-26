«Я простой работяга! Ну что вы от меня хотите?» 1 26.07.2022, 13:59

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Как на белорусских дорогах проверяют «oранжевые ведерки».

Пятница, вечер, жара. На остановках возле вокзала аншлаг. Жители других городов торопятся побыстрее покинуть столицу и разъехаться по малым родинам. Одни спешат на дачу, чтобы посмотреть, появились ли в огороде первые кабачки.

Другие радуются начавшемуся отпуску и хотят наконец встретиться с родными. В общем, водителям маршруток остается лишь подсчитывать прибыль да ставить плюсики напротив созданного от руки списка пассажиров. Дорога неблизкая, а потому последним стоило бы задуматься о том, кому они доверяют свои жизни. Как выяснилось, многие и знать не знают о своих правах, пишет av.by.

Теория перед практикой. Какие нарушения чаще всего допускают водители маршруток?

2018 год и обновленный Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» большое число маршрутчиков вспоминает с ужасом. Тогда поправки четко разграничили требования к регулярным и нерегулярным маршрутным такси. Первые с того момента должны были возить людей по расписанию только после заключения договоров с операторами и контролирующими органами.

Казалось бы, зачем пассажиру нужно знать такие тонкости и отличать «регуляров» от «нерегуляров»? Сейчас будем разбираться.

— Самое распространенное нарушение в сфере маршрутного такси — это то, что нерегулярные перевозчики маскируются под «регуляров». Хотя первые могут обслуживать только частные заказы: развозить туристические группы, например, или гостей на свадьбе, выполнять разовые перевозки, — рассказывают специалисты Транспортной инспекции. — Маршрутки регулярных перевозок имеют четкий график и маршрут движения и обязаны их соблюдать. Кроме того, у них должна быть лицензия, установлено навигационное оборудование, позволяющее контролировать движение по маршруту, соблюдение ПДД и режим труда и отдыха.

Представляете, каковы шансы доехать в целости и сохранности до какого-нибудь Пинска или Могилева с водителем, который проработал больше 11 часов или не прервался на 12-часовой отдых? То-то же.

— Также, у «нерегуляра» должен быть заказ-наряд с указанием перевозчика и заказчика, а также список пассажиров с указанием старшего группы, — добавляют инспекторы. — «Регуляру» необходима карточка и схема маршрута, транспортное средство обязано иметь определенное внешнее оформление. Должна быть обозначена точка А и точка Б — откуда и куда следует ТС. В салоне на видном месте стоит поискать глазами бейдж водителя и прайс. Все водители обязаны проходить курсы повышения квалификации каждые пять лет.

— В случае с нерегулярными маршрутками может быть и такое, что водитель просто скажет: «Да я друзей везу!» Поэтому рассчитываем на порядочность пассажиров, на то, что они не начнут вторить легенде. Во-первых, безопасность и здоровье должны быть в приоритете. Во-вторых, если человек следует на нерегулярной маршрутке в командировку, бухгалтерия на работе ему потом не вернет деньги за билет: чек не будет соответствовать нормам.

Что вообще должен иметь при себе водитель маршрутки? В/у, техпаспорт, техосмотр, страховку — не только на ТС, но и ответственности перед пассажирами. Почему последний документ действительно важен? В случае ДТП (а на больших трассах от них никто не застрахован) с пострадавшими перевозчик вряд ли сможет когда-либо возместить ущерб всем пассажирам. Юридическое лицо с пустыми счетами оперативно ликвидируется — и ищи-свищи потом крайнего, кто заплатит за лечение и восстановление после полученной травмы. Конечно, садясь в маршрутку в столь теплый приятный пятничный вечер, вы вряд ли задумаетесь о том, что день может закончиться аварией и больницей… Но потом размышлять будет поздно.

По техпаспорту — 15 мест, а на деле — 18 пассажиров

Найти перевозчика, который придерживается всех требований и правил, — задачка со звездочкой. На парковке напротив вокзала «междугородниками» забита вся стоянка. Здесь специально оборудованного терминала нет, а потому можно говорить о том, что мы имеем дело исключительно с «нерегулярами».

Проверяем первое попавшееся маршрутное такси — Volkswagen Crafter с надписью «Могилев». Водитель просьбу предоставить документы воспринял в штыки. Создается ощущение, будто он работает первый день: в глазах искреннее непонимание, чего от него хотят, о многих правилах пассажирских перевозок он и не слышал. На все вопросы отвечает, выдерживая театральную паузу. Ну, подождем.

— Сколько вы вообще водителем работаете?

— С какой целью интересуетесь и кто вы такие? Я не обязан общаться со странными клиентами.

Что и требовалось доказать: у водителя отсутствует страховка ответственности перед пассажирами. Сам признался: он не проходил курсы повышения квалификации. Пускать в салон, чтобы пересчитать количество человек внутри, он категорически отказывается. Звонит начальству и советуется по каждому вопросу. Проверка затягивается.

Руководство, видно, оказалось благоразумнее и дало команду двери салона все-таки открыть.

— Водитель, сколько у вас пассажиров?

— Восемнадцать.

— А почему по техпаспорту салон оснащен только пятнадцатью местами?

Незаконное переоборудование ТС тянет на отдельный штраф: неизвестно, как дополнительные сиденья вообще закреплены. Но спасибо и на том, что они хоть похожи на оригинальные. Бывает, маршрутчики подставляют обычные табуретки.

А теперь к вопросу с билетами. Выдал ли водитель хоть один чек? Как выяснилось, нет. Так что и доказательства на случай, если перевозчик не выполнит свои обязательства, у пассажиров отсутствуют.

К сожалению, клиенты не очень-то понимают: подобного рода проверки — это забота о них самих. Их волнует скорее то, что маршрутка теперь опоздает в место назначения как минимум минут на десять. Наиболее активно срывают злость на инспекторах почему-то пенсионеры.

— Мы ехать хотим — зачем такие долгие проверки?! Почему их нельзя было провести заранее? Такое ощущение, будто вы что-то хотите получить — какой-то знак благодарности!

К сожалению, объяснения, что проверять пустую маршрутку без пассажиров не имеет смысла (водитель скажет, мол, не имею к перевозкам никакого отношения, просто стою на парковке), эффекта не возымели. Человек в возрасте уезжает в непоколебимой уверенности, что у него украли священные минуты на огороде. Водитель отправляется в Могилев с повесткой и требованием явиться в Транспортную инспекцию.

«Оранжевые ведерки», или Новый способ развода от таксистов

Сейчас ТИ усиленно работает и по части машин-такси. В пятницу в районе вокзала дежурят сразу пять экипажей. Один из бусов — с «АНСО» (системой, предназначенной для автоматизации различных процессов, связанных с автомобильным контролем). Этот служебный автомобиль хочется сравнить с какой-нибудь шпионской машиной из американских фильмов.

Пока мы кружили по вокзалу, на наших глазах чуть не произошло ДТП. Таксист на Hyundai Sonata, увидев знакомые маячки, решил оперативно ретироваться задним ходом. Но не учел, что ровно за ним находится пешеходный переход. Юноша, пересекавший дорогу, к счастью, успел отпрыгнуть, а мы — подать звуковой сигнал: нужно быть повнимательнее!

В это же время, подобрав пассажира от борта, с места рванул Kia Rio без оклейки, зато с плафоном на крыше. Проехал пару метров — и из водительского окна показалась рука, которая начала прямо во время движения прятать улику. Нет плафона — значит, можно рассказывать сказки, мол, я не таксист, везу друзей.

Собственно, так и произошло. Но водителя быстро уличили во лжи. Он сдался, попутно признавшись во всех грехах. Трудится нелегально, страховки ответственности перед пассажиром нет…

— Я простой работяга! Ну что вы от меня хотите? Зачем здесь фотографы? Вы бы еще телевидение пригласили! — в сердцах прокричал наш новый знакомый и со всей силы ногой ударил по бамперу авто. Видимо, машина в аренде: не своя — не жалко! Правда, спустя пару минут водитель все-таки достал белую тряпочку и принялся протирать место удара.

Сотрудники Транспортной инспекции признались: называют подобные автомобили (с плафоном, но без оклейки) «оранжевыми ведерками». Кстати, проблема распространенная. Водители надеются, что, если убрать «шашечки» с крыши, можно уйти от ответственности. Но это не так. Даже если «транспортники» не докажут, что перед ними действительно такси, то водителю придется заплатить штраф: он плафоном вводит других участников движения в заблуждение.

«Слышите, чего вы нас остановили? Маршрутка зарегистрирована как надо!»

Но вернемся к маршруткам. Вы наверняка знаете, что передвигаться в салоне стоя, держась за поручни, категорически запрещается. Итогом любого мелкого ДТП станут разбитое лицо, сломанные конечности и другие травмы. Поэтому, заходя в машину, обращайте внимание, сколько мест должно быть внутри (согласно информационной табличке) и какое их количество по факту.

Например, в этом Ford с табличкой «Узда» в вертикальном положении ехало сразу три пассажира. Грубейшее нарушение!

— А что у вас за акция? — поинтересовался водитель у нас, пока Транспортная инспекция выписывала повестку.

— Выискиваем маршрутчиков, которые работают законно — с соблюдением всех норм и требований…

— У-у-у, в моей персоне таких искать точно не нужно!

Водитель оправдывается: пришлось взять в салон лишних пассажиров, потому что их оставил коллега, покинувший остановку раньше положенного. Если бы клиенты пожаловались, влетело бы обоим. Поэтому пришлось пойти на нарушение.

— Я человек подневольный — что могу в такой ситуации еще сделать?!

И снова конфликтные пассажиры. Женщина в возрасте явно не в духе и начинает препятствовать работе.

— Слышите, чего вы нас остановили? Маршрутка зарегистрирована как надо! Отпускайте!

Может, в игру вступила мама водителя — иначе откуда такое рвение отмазать от ответственности незнакомого человека? Кстати, ни у одного из пассажиров не оказалось при себе билетов. Водитель чеки не выдал. Но оправдался:

— А я талоны вообще не продаю. Бесплатно вожу — все для людей! Надо добро делать.

Билетов пробито 12, пассажиров — 15

На очереди на проверку — маршрутка под номером 1545 (это одно из любимых направлений дачников). Водитель демонстрирует 12 пробитых билетов, хотя в салоне 15 мест — и все заняты.

Пока сотрудник ТИ отвлекся, пытаясь убрать с дороги перегородивший проезжую часть автобус, пассажиры начали быстро покидать салон. Да, именно те, что ехали стоя, держась за поручни.

— Водитель попросил выйти, — объяснили они.

Но от ответственности шофера это не уберегло. Какой штраф ему придется заплатить? Все решится, когда он по повестке явится в Транспортную инспекцию. А если не сделает этого — то может схлопотать дополнительно до 30 базовых величин.

Мы уже двигались к конечной точке, как вдруг прямо перед машиной выскочило еще одно «оранжевое ведерко». Требование остановки — и полный игнор! Инспекторы минимум три раза через громкоговоритель попросили водителя затормозить, но тот не реагировал, пока, видимо, не прибыл в точку назначения.

— Я не слышал, как вы подавали сигнал, потому что в салоне работает кондиционер и играет музыка. Ну и что, что окно открыто? Мой друг — вон он на заднем сиденье — все подтвердит! Что, какое такси? Я не такси! Плафон на крыше — это не плафон, а кусок пластмассы для красоты.

Водителю должно быть стыдно: мужчина к 40 годам убедительно врать так и не научился. Молодой человек на втором ряду тоже держится неуверенно.

— Вы друг или пассажир?

— Друг…

— Зачем обманываете?

— Водитель меня попросил…

Внезапно перевозчик занял непредсказуемую позицию: стал отказываться демонстрировать документы.

— Кто вы вообще такие — Транспортная инспекция? Я вас только на трассе раньше видел. А «корочку» и нарисовать можно.

Что делать — придется вызывать ГАИ. А пока мы ждем экипаж, девушка рядом негодует: заказала уже четыре такси бизнес-класса, но все, увидев неподалеку ТИ с маячками, разворачиваются и отменяют поездку.

Спустя десять минут Госавтоинспекция прибывает. У водителя, не пожелавшего общаться с «транспортниками», собрался целый букет из штрафов: воспрепятствование работе должностных лиц, незаконная установка плафона на крыше… А на закуску — отсутствие техосмотра. Можно было бы обойтись предупреждением, но теперь точно придется раскошелиться на выплаты.

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