«Все здесь пьяные ходят»: оккупант рассказал о бунтах в армии РФ
- 26.07.2022, 14:02
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Солдаты массово отказываются выполнять приказы своих командиров.
Российские оккупанты массово отказываются выполнять приказы своих командиров и хотят бежать из войны. Они употребляют алкоголь в большом количестве и ничего не делают.
Об этом стало известно из очередного перехваченного разговора солдата Кремля с женщиной. По словам военного РФ становится понятным, что моральный дух россиян очень низок из-за значительных потерь среди личного состава и техники.
"Они все здесь, те, кто отказался. Ходят, в общем... В концлагерь в ЛНР их отправим, но какая-то, знаешь, возня, все здесь ходят пьяные. Бухают, никто ничего не делает. Гонять самогон вообще ничего не происходит", – жалуется оккупант.
В то же время, он добавляет, что украинские защитники регулярно обстреливают позиции захватчиков. Так, во время последнего удара трое россиян получили ранения, их отвезли в госпиталь. Командир подразделения был ликвидирован.