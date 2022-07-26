В Латвии белоруса подозревают в работе на лукашенковскую разведку 1 26.07.2022, 14:07

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Он получил информацию по 17 объектам государственной важности.

Служба госбезопасности Латвии (VDD) обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование гражданина Беларуси, подозреваемого в шпионаже в пользу белорусской военной разведки, сообщает пресс-служба ведомства.

Белоруса задержали 15 февраля этого года.

«В ходе расследования было установлено, что гражданин Республики Беларусь по поручению белорусской военной разведки тайно фотографировал и снимал на видео объекты системы обороны Латвии, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важные объекты гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Утверждается, что «лицо получило разведывательную информацию как минимум по 17 объектам государственной важности».

По оценке VDD, информация такого характера может представлять важность как для Беларуси, так и для ее союзника — России. Эти данные могут быть использованы в случае возможного военного конфликта с НАТО, в том числе с Латвией, для планирования диверсий или атак на военные объекты и критическую инфраструктуру страны. Таким образом, информация, полученная лицом незаконным путем и переданная службе военной разведки Беларуси, потенциально может нанести существенный ущерб обеспечению основных функций латвийского государства и обороноспособности в условиях военного конфликта.

«В ходе следствия также было установлено, что для тайного сотрудничества гражданин Беларуси был завербован и прошел обучение на территории Республики Беларусь», — пишет издание.

Напомним, о задержании белоруса стало известно в апреле. По данным разведки, белорус получал информацию о военных объектах Латвии и объектах критической инфраструктуры, в том числе нелегально снимая их на камеру. Все это, по мнению ведомства, он делал в интересах белорусских спецслужб.

В ходе следствия изъяли технику обвиняемого. Задержанный находится под стражей.

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