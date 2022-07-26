закрыть
26 июля 2022, вторник, 14:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов вместе с оккупантами

3
  • 26.07.2022, 14:19
  • 1,574
ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов вместе с оккупантами

Защитники Украины отработали по Харьковскому направлению.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российские оккупационные войска. В сети появилось видео, демонстрирующее, как защитники отработали по Харьковскому направлению.

В частности, очередной атакой они уничтожили вражеский склад боеприпасов вместе с оккупантами. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины в Telegram-канале "СтратКом ВСУ" .

"На Харьковском направлении уничтожен очередной полевой состав БК и личный состав. Информация будет постепенно обновляться. Пока что замечательное видео детонации", – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Украина выиграла вторую фазу войны
Украина выиграла вторую фазу войны Аркадий Бабченко
Путин теряет контроль
Путин теряет контроль Тимоти Снайдер
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин