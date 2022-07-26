ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов вместе с оккупантами

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов вместе с оккупантами3
- 26.07.2022, 14:19
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Защитники Украины отработали по Харьковскому направлению.
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российские оккупационные войска. В сети появилось видео, демонстрирующее, как защитники отработали по Харьковскому направлению.
В частности, очередной атакой они уничтожили вражеский склад боеприпасов вместе с оккупантами. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины в Telegram-канале "СтратКом ВСУ" .
"На Харьковском направлении уничтожен очередной полевой состав БК и личный состав. Информация будет постепенно обновляться. Пока что замечательное видео детонации", – говорится в сообщении.