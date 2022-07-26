Крупнейшая рыба на Земле удивила ученых 26.07.2022, 14:23

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Специалисты изучили ее рацион.

Китовая акула (Rhincodon typus) — самая крупная из акул и крупнейшая рыба на планете: ее длина достигает 20 метров, а вес — 34 тонн, что сравнимо с габаритами среднего кашалота. Правда, в отличие от этого глубоководного охотника за кальмарами, китовая акула — медлительное и довольно мирное животное, добывающее себе корм фильтрацией морской воды, пишет Naked Science.

Хотя на суше самые крупные животные — растительноядные, в море синие киты и китовые акулы кормятся в основном мелкими животными, от крошечных рачков до небольшой рыбы. Долгое время считалось, что растительные корма слишком малопитательны, чтобы столь огромные животные могли их потреблять. Но теперь, получив результаты биопсии китовых акул, ученые выяснили, что на самом деле эти рыбы переваривают практически все, что попадает им в пасть.

Чтобы выяснить, что именно ели китовые акулы, исследователи собрали образцы возможных источников их пищи — от крошечного криля до крупных водорослей. Затем они сравнили состав аминокислот и жирных кислот в потенциальной еде с таковым в самих китовых акулах, а также в их фекалиях.

Оказалось, существенную долю рациона изученных животных составляют не планктон и мелкие животные, а бурая водоросль саргассум, которая нередко отрывается от дна и свободно плавает по течению, образуя слоевища. В отличие от результатов анализа акульих фекалий, эти данные доказывают, что водоросли не просто глотаются акулами: они перевариваются и используются для постройки организма, то есть входят в нормальный рацион животного.

Что любопытно, в фекалиях китовых акул выявили следы криля, однако он был полупереваренным. То есть, хотя акулы едят мелких рачков, они почти не используют полученные питательные вещества в построении своих организмов.

Новые данные не только расширяют наши знания о рационе гигантских рыб, но и позволяют переоценить их уязвимость перед продолжающимся загрязнением океана и скорректировать рацион китовых акул, содержащихся в мировых океанариумах.

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