Белорус придумал странный способ пройти через границу без очереди
- 26.07.2022, 14:28
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Необычная ситуация произошла в пункте пропуска «Каменный Лог».
Согласно правилам пересечения государственной границы, физические лица помимо основных видов транспорта для пересечения границы могут также использовать велосипед.
Причем в случае использования двухколесного друга стоять в общей очереди перед пунктом пропуска не нужно, чем и пользуются предприимчивые граждане, пишет pogranec.by.
Данное видео было снято в пункте пропуска «Каменный Лог».
Двое граждан таким образом за 15 минут пересекли белорусско-литовскую границу, когда другие стояли более длительное время.