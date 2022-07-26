Британия ввела санкции против российских губернаторов
- 26.07.2022, 14:27
В расширенный список добавлены 42 новых позиции.
Великобритания добавила 42 новых пункта в рамках своего режима санкций против России в ответ на вторжение Москвы в Украину. Санкции, которые включают запрет на поездки и замораживание активов, наложены на нескольких губернаторов российских регионов.
Об этом сообщает Reuters.
В список внесли губернаторов Московской, Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Самарской областей, Башкирии и Чувашии.
Также в перечень попали российский министр юстиции Константин Чуйченко, "журналист" Грэм Филлипс и представители оккупационных администраций ОРДЛО.
Напомним, ЕС недавно ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.