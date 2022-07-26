Франция не будет отправлять нового посла в Беларусь

Франция не будет отправлять нового посла в Беларусь4
- 26.07.2022, 14:37
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Париж подтвердил свою позицию по непризнанию Лукашенко.
Николя де Лакост завершил 21 июля 2022 года свою дипмиссию в качестве специального представителя МИД Франции по Беларуси, сообщает НАУ.
Франция приняла решение о назначении с 1 августа 2022 года новым специальным представителем МИД Франции по вопросам Беларуси Виолен де Вильмор, которая является кадровым дипломатом, ранее занимала должность заместителя директора Департамента Континентальной Европы МИД Франции, а также была послом Франции в Узбекистане.
Таким образом, Франция подтвердила свою позицию непризнания Лукашенко и отказа от назначения посла Франции в Беларуси.