Франция не будет отправлять нового посла в Беларусь 4 26.07.2022, 14:37

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Париж подтвердил свою позицию по непризнанию Лукашенко.

Николя де Лакост завершил 21 июля 2022 года свою дипмиссию в качестве специального представителя МИД Франции по Беларуси, сообщает НАУ.

Франция приняла решение о назначении с 1 августа 2022 года новым специальным представителем МИД Франции по вопросам Беларуси Виолен де Вильмор, которая является кадровым дипломатом, ранее занимала должность заместителя директора Департамента Континентальной Европы МИД Франции, а также была послом Франции в Узбекистане.

Таким образом, Франция подтвердила свою позицию непризнания Лукашенко и отказа от назначения посла Франции в Беларуси.

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