Страх и унижения Путина 1 Орест Сохар

26.07.2022, 14:38

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Окружение кормит главу Кремля фантомными «победами».

Ракетные удары по Украине, особенно по Одесскому порту, нужны Кремлю для поддержания главного и последнего на сегодняшний день ликвидного актива Путина – это страх.

Какое-то время не мог понять, для чего оккупанты ударили по Одесскому порту на следующий же день после подписания "зернового" соглашения. Большинство публичных комментариев украинских и мировых политиков ответов не давали.

– "Путин показал, что ему нельзя доверять". Это первый по частоте комментарий, и смысла в нем немного. Мир и до этого понимал, что кремлевский вождь и доверие – такой же оксюморон, как проститутка и целомудрие. Репутация – не тот товар, на который Кремль собирается делать ставку в ближайшее время. Наиболее ликвидный на сегодняшний день российский экспорт – это страх и шантаж.

– "Путин обнаружил прореху в "зерновом" соглашении", – второй по массовости комментарий по поводу обстрела района зернового терминала Одессы. Но и этот месседж не отвечает на глобальный вопрос: для чего? Раньше ведь рашисты не особо пуляли в зернохранилища, а тут вдруг начали обстреливать сопредельные территории.

По-моему, ответ кроется в ключевом термине "страх". Я уже писал ранее, что соглашение о вывозе зерна пошло не по московскому плану. Кремль рассчитывал выторговать ослабление ряда санкций для РФ в обмен на морской коридор для украинского зерна. Путинская челядь неустанно загибала пальцы, перечисляя, что хочет взамен… Но президент Эрдоган переиграл Путина, которому ничего не оставалось, как согласиться на унизительный – в понимании блатной российской дипломатии – алгоритм разблокирования украинских портов, без пользы для себя. Так сказать, козырь в рукаве превратился в лишнюю карту на игровом столе.

Такой финал переговоров – пощечина для президента РФ и еще одно его политическое поражение. Мы понимаем, к чему все это ведет, если вспомнить еще и ослабление российских войск на поле боя: Путин постепенно перестает быть страшным. Именно для наращивания градуса страха на следующий же день после стамбульского зернового соглашения в Одессу полетели четыре ракеты, две из которых достигли цели. То есть эти ракеты – не о доверии, не о слабости стамбульского соглашения, это сигнал миру о том, что Путин до сих пор вооружен и безумен. Как только он перестанет терроризировать ракетами Украину, газом – Европу и ядерной кнопкой – весь мир, к нему и отношение будет соответствующее: как к плюгавому параноику, захватившему власть в морально и технологически отсталой сырьевой стране.

Но это всего лишь половина истории об Одессе. Есть и еще одна часть. Путин четко понимает, кто виноват в провале его стратегии, из-за кого он вместо того, чтобы ставить ультиматумы, должен договариваться: это его ближайшие маршалы и генералы, которые не обеспечили победы в первый месяц войны, не выполнили поставленные задачи на востоке и юге Украины на протяжении всех пяти месяцев войны. Накопительная система вины работает, и маршалы поражений понимают, что нельзя вечно перекладывать ответственность на козлов отпущения в виде генералов – руководителей военных округов. Рано или поздно самим придворным стратегам придется сложить голову на этом путинском алтаре ненависти, так что было бы хорошо это время максимально отсрочить.

Именно поэтому Путина сегодня кормят фантомными победами, то есть достижениями, которым вряд ли суждено быть реализованными, но которые можно распылить на внутреннем информационном рынке. В частности, кремлевские пропагандисты по всему информационному периметру пытаются разогнать сведения о подготовке наступления на Одессу в 2023 году:

– отчистили от нафталина бывшего украинского депутата Игоря Маркова, якобы собравшего бригаду всяческой нечисти для "освобождения Одессы";

– параллельно американское издание Foreign Policy сообщает, что власти РФ готовят большое наступление на Одессу…

В условиях, когда для россиян сначала "что-то пошло не так", а теперь "все идет не так", а между тем в Украину поступает тяжелое вооружение, способное полностью изменить ход войны, – в таких условиях планировать "наступление на Одессу в 2023 году" окружение Путина может только в своих фантазиях и в передачах пропагандиста Соловьева. Для чего это делается – очевидно: чтобы создать свежую иллюзию победы, но победы... в будущем, когда-то… о которой так мечтает хозяин Кремля – оккупации Россией Юго-Востока. Путин – такой же адресат этой вымышленной операции, как и большинство россиян, и ему скармливают все эти ожидаемые операции, новые "трофеи" в виде территорий, поклонов западных политиков, чтобы разбавить сухие справки о новых санкциях и отчеты разведки о поставках очередного западного оружия для ВСУ.

Орест Сохар, obozrevatel.com

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