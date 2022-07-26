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Политзаключенный Леонид Судаленко не поверил, что в Украине идет война

  • 26.07.2022, 14:46
  • 3,378
Политзаключенный Леонид Судаленко не поверил, что в Украине идет война
Леонида Судаленко

Правозащитнику не передают многие письма.

Родственники Гомельского правозащитника Леонида Судаленко говорят, что здоровье политзаключенного в норме. А вот с корреспонденцией беда.

«С письмами с воли все плохо, отдают через раз. О многих вещах он узнает, когда ему сообщаем. Например, о войне в Украине сообщили ему мы. Когда рассказали о Мариуполе, он сперва не поверил, подумал, что что-то мы не то прочитали. Cейчас он в курсе и про РЭП, и про "Вясна"», — рассказали родные Леонида изданию «Штодзень».

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