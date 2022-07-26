Бойцы ВСУ уничтожили оккупанта-хвастуна 1 26.07.2022, 14:50

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Карьера агрессора с имперскими замашками продлилась недолго.

Бойцы ВСУ уничтожили российского агрессора Александра Кашина, который в запале похвальбы заявлял, мол, Украина ‒ "окраина России". Об этом пишет полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Он опубликовал фото и скрин комментария ликвидированного оккупанта. Судя по скрину, 40-летний Кашин нимало не стеснялся показывать собственные имперские замашки.

Известно, что родился оккупант в декабре 1981 года в городе Звенигово, что в Республике Марий Эл ‒ русской глубинке. Воевал очень кратко, потому как 21 июля был уничтожен украинскими воинами на Луганщине.

Как водится в российских ура-патриотических пабликах, там пишут, что Кашин "проявил мужество и героизм" в процессе войны в оккупантской армии. Его родственники, судя по комментарию под постом о его смерти, ни о чем не сожалеют и "уважают его выбор".

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