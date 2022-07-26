«Прочитал новость, что кто-то выиграл 25 тысяч в лотерею, и понеслась» 26.07.2022, 15:01

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Белорусский студент начал играть в онлайн-лотерею, бросил вуз и должен банкам огромную сумму.

Родился и вырос Евгений (имя изменено по просьбе героя) в Могилеве, но на деньги влетел уже в Минске, во время учебы. Сейчас ему 22 года. Он работает за 1100 рублей. По его собственным подсчетам, отдавать 16 000 рублей (сумма растет с каждым месяцем из-за процентов) он будет больше года. И это если деньги на еду и жилье будут сыпаться с неба. У нас нет банкротства физлица, никакой суд не признает, что договоры подписывались им в состоянии аффекта, значит — сам дурак. И таких дураков с каждым днем все больше и больше, пишет onliner.by.

О том, как войти во взрослую жизнь с огромными, по меркам студента, долгами, читайте в монологе героя.

Прочитал новость, что кто-то выиграл 25 тысяч в лотерею, и понеслась

После 11 классов я поступил в столичный вуз, но спустя два года бросил и его. Хотел пораньше выйти на работу и не тратить время на распределение, с которого проблемно уйти. Начиналось все достаточно безобидно: парни в блоке играли в компьютерные игры. Чтобы быть всегда в форме и держать «скилл на уровне», посматривали турниры. Но чтобы смотреть стрелялки было интереснее, добавляли каплю азарта в виде ставок. Тогда их еще можно было делать без паспорта, а про возраст никто не спрашивал.

Два, пять, десять рублей со стипендии уходили на игру. Был интерес именно киберспортивный, да и эмоции от просмотра совершенно другие. Так продолжалось полгода с переменным успехом. Чтобы выйти в плюс на ставках, нужна аналитика, то есть время, а его у меня не было. Так и плавал от минус ста до плюс ста рублей в месяц. Тогда баланс держался на нуле.

В марте 2019 года я забросил ставки. Примерно в это время вышел закон, что азартные игры в стране разрешаются только с 21 года. Ну, думаю, все, поиграли, и хватит. Посмотреть матч можно, но тратить деньги уже не надо. В октябре, скучая на лекции, я достал телефон и стал листать ленту новостей, где прочел заметку о том, что кто-то выиграл в лотерею 25 тысяч рублей. Надо скачать, попробовать.

Выиграл 2500 рублей, но за 12 часов почти все проиграл

Зачем мне вообще деньги? Ну как, стандартные студенческие расходы — перекусить, сигареты, одежда, телефон. Чисто бытовые нужды. Мне платили стипендию, финансово помогали родители, так что позволить закинуть 10—20 рублей в месяц на онлайн-лотерею я мог. Там никакой верификации, никаких возрастных ограничений, нужна только электронная почта и телефон. Лотерея эта идет в виде слотов, но под законодательство об азартных играх не попадает — играть может любой.

Родители, конечно, ничего не знали, да и серьезных проблем тогда не было. Откуда я беру деньги, они не спрашивали. Залил 10 рублей и крутил слоты по 50 копеек за ход. Бывало, выигрывал 50—70 рублей, что для студента вполне неплохо. Катастрофа случилась к концу 2019 года. Тогда я закинул 20 рублей и попробовал увеличить ставку — выиграл 2500. Это был первый крупный банк. Как потратил? Все очень печально, до карточки дошло только 900 рублей, потому что вывод идет один раз в день. За сутки возникает желание выиграть еще. Сотней больше, сотней меньше — в общем, почти все и проиграл.

Ты вроде и понимаешь, что нужно остановиться, но хочется отбить всю сумму.

Думаю, это такая схема, когда в первые разы ты выигрываешь, чтобы мозг получил удовольствие. И ты уже на крючке. Ты понимаешь, что можешь победить, знаешь, что есть шанс. Остальное — дело удачи.

Деньги должны работать

Через неделю я выиграл еще 1000 рублей. Учел прошлые ошибки и полностью вывел сумму. Казалось бы, все, вышел в ноль, но нет. Почти каждый месяц я выигрывал 1000 рублей, только для этого нужно было проиграть 1100—1200. Я бросаю вуз и устраиваюсь на работу, снимаю квартиру — в общем, начинаю самостоятельную, взрослую жизнь. Как только какие-то деньги появлялись на карточке, часть из них тут же уходила на онлайн-лотерею. В месяц я тратил от 400 до 1000 рублей на эту забаву.

Деньги давались легко, поэтому ценность они теряли. Есть даже правило, что с каждого выигрыша нужно что-то отдать близким, с друзьями пиво попить или еще чего. Чтобы плюс в карму заработать. В этом и проблема: когда зарабатываешь собственным трудом, распределяешь средства совсем по-другому. А тут тысяча пришла, так ты ее за ночь и спускаешь.

Когда денег не хватало на жизнь, я брал взаймы у коллег. Свои же закидывал в оборот, все ведь слышали поговорку «Деньги должны работать». Но вместо этого они лишь уходили в карманы бизнесменов. К онлайн-лотерее подключилась живая: угадывал комбинации цифр у стоек, что есть почти в каждом ТЦ. Мог простоять возле стойки и играть целый день.

Зачем играл, зная, что победить систему онлайн-лотереи невозможно? Этот вопрос в голове был постоянно. Но когда ты выигрываешь по 1000—1500 в месяц, считаешь себя везунчиком, не таким, как эти неудачники.

Но основные траты, конечно, были в онлайне. Замануха там лютая. Ты можешь играть где угодно, когда угодно и в любом состоянии. Бывало, днями напролет сидел, а сумма на одной планке держалась. Выходные проходят, и думаешь: на что я их потратил? И так было постоянно.

Я могу написать на себя заявление, и меня не пустят в казино, но я туда и не хожу. Онлайн-лотерея — это не азартная игра, хотя смысл один и тот же. Чтобы удалить аккаунт, нужно указать причину, этот запрос будут долго рассматривать и, скорее всего, отклонят или заманят бонусами. Кнопки «удалить» — нет. Они будут держать тебя до последнего.

Есть сайты, которые работают без лицензий. Туда может зайти любой: ни паспорта, ни подтверждения, ничего, кроме денег, не нужно.

К лету 2020 года моя жизнь посыпалась в бездну. Схема была той же: получал зарплату и пускал ее в оборот. Только вот выигрывать я перестал. Первые банки, первые рассрочки, первые кредиты. Я понимал, что переступаю красную черту, но мне хотелось все отыграть. Со временем и кредиты стали отправляться на счет.

Жил в постоянном стрессе и нервяке, были периоды, что денег не хватало даже на еду. Я пробовал себя контролировать, мол, только 50 рублей закину с зарплаты, но башню все равно срывало, и деньги улетали.

Появились мысли о суициде

Не сказал бы, что друзья и родители знали о моих проблемах. Я сам по себе достаточно сдержанный. На данный момент уже полтора месяца не играю. Надолго? Надеюсь, что да, крайность-то уже достигнута. Если раньше я отдавал в месяц 300 рублей на долги, то сейчас эта сумма выросла до 500. И это только кредиты, есть же еще долги друзьям и коллегам.

Девушка у меня появилась, когда я еще выигрывал. Сейчас живем, грубо говоря, за ее счет. Пообещал ей больше не играть, но, бывало, в туалет иду с телефоном, там 50 рублей и спускаю. Родители все еще не в курсе всей этой ситуации.

Были мысли поменять работу, чтобы быстрее выплатить долги, но, опять же, для этого нужна финансовая подушка хотя бы на месяц. Сегодня я должен около 10 000 рублей банкам, а если добавлять проценты, то выйдет 16 000. В 22 года это неподъемная сумма. За такие деньги можно было купить машину, а за те, что проиграл, — вторую.

Не сказал бы, что характер сильно поменялся. Первый раз мысли о суициде посетили меня, когда в день зарплаты я проиграл всю получку. Переехал жить в хостел, где работал на хозяина за скидку на аренду. Помогал ему на участке — там, огород вспахать, перенести что-то.

План есть, нужно лишь его придерживаться

Буду искать работу, лучше трудиться и выплывать из этой ситуации. Без лотерей. Лудоманом я себя не считаю, хотя сам себе этот вопрос задавал не раз. Часто зависаю на форумах, читаю истории людей, они все как под копирку. Думаешь, а я не такой уж и дурак, можно было и больше проиграть. А ведь когда все начиналось, я знал, к чему это приведет, но рассчитывал, что меня не коснется. Не прокатило.

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