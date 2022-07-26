«Важно, чтобы украинцы знали, что мы готовы помочь» 1 26.07.2022, 15:23

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Белорусска рассказала о волонтерстве в Польше и людях, бежавших от войны.

В польском Кракове 10 июля открылся пункт временного размещения для беженцев из Украины. В числе инициаторов его создания – брестчанка Вера Добролюбова, пишет газета «Вечерний Брест».

Сегодня Вера и ее интернациональная команда из 62-ух человек, в числе которых и беларусы, занимаются размещением беженцев из Украины. В первый день официальной работы пункта все 2 этажа на 35 человек были уже заняты. Постояльцы пункта – наиболее уязвимая группа – женщины с детьми, пожилые люди и инвалиды. Среди них и Татьяна с маленькой дочкой Ольгой. Война вынудила их бросить свою прежнюю жизнь и уехать из родного Харькова в неизвестность.

«Знаете, это, наверное, самое ужасное, когда тебе приходится оставлять свою родину. А еще так скоропостижно. Если бы не волонтеры, то, кажется, я бы так и до сих пор стояла в растерянности на том вокзале», – признается Татьяна.

Беженцы на вокзале Кракова. Четвертый перрон

Сейчас в СМИ Польши тиражируется тема возвращения беженцев домой. По данным волонтеров, это не совсем соответствует действительности: 90% людей, наоборот, приезжают из Украины, чтобы остаться в Польше, найти работу и нормально жить. Но, увы, не у всех получается с первого раза.

«Да, есть такие, которые тоскуют по родному дому, уезжают, а после первой же сирены возвращаются обратно. Потому что страшно, потому что никто не хочет быть погребен под завалами собственного дома. Так и выходит, что они ни здесь не могут, ни дома», – рассказывает Вера корреспонденту газеты, специально приехавшей в Краков, на открытие пункта для украинских беженцев.

Польская инициатива “Zupa dla Ukrainy” на открытии пункта временного размещения для беженцев из Украины. Краков.

По словам волонтеров, если раньше люди бежали в панике, еле успевая схватить самое необходимое, то сейчас это уже более осознанный выбор. Тем не менее, лучшим их положение не назовешь.

«Это люди, которые приезжают и находятся в подвешенном состоянии. В параллельном мире. Жить в неизвестности – это самое трудное для человека. Они в этом состоянии продолжают жить, не зная, что им дальше делать. То ли ассимилироваться и учить польский, то ли ждать, пока все закончится, – говорит Вера. – Относительно проще тем, кому уже некуда возвращаться. Они понимают, что жизнь надо начинать с чистого листа и начинать ее здесь, в Польше».

Пока одни украинцы бегут от войны, пришедшей в их города и села, другие пытаются спешно покинуть города России. Совсем недавно нашей героине позвонил парень из Белгорода. В ходе разговора выяснилось, что он украинец из Харькова. Женился на россиянке с двумя детьми, купил квартиру в родном городе и собирался туда переехать. Но тут пришла война.

«Так вышло, что жилье молодожены купили буквально перед самой войной. Причем, на все сбережения. Но парадокс еще был и в том, что его на работу в Белгороде с украинским паспортом брать не хотели и у него осталась последняя надежда – выйти на нас и попросить помощи, – говорит Вера. – В итоге они сначала делали визы себе и детям, а потом правдами и неправдами добирались до Польши. Кстати, денег хватило только на дорогу. Сегодня семья устраивается здесь, хотя и не без сложностей. Все-таки, здесь никто не хочет особо помогать людям с российскими паспортами. Их не считают беженцами и официальная помощь им не положена».

Тут Вера плавно перешла к еще одной истории. Как-раз таки, связанной с гражданином России. Недавно на краковском вокзале появился дедушка 70-ти лет. Он приехал из Харькова после инсульта, наполовину парализованный. Плохо говорил и ходил. У него был российский паспорт и ВНЖ Украины.

«И вот он нам говорит, что у него есть 1000 гривен (около $34 – прим. ред.) и ему нужен билет до Москвы. У него там сын. Но сначала надо было попасть в Беларусь, чтобы забрать какие-то сбережения, – рассказывает наша собеседница. – И вот представьте себе: 70-летний дедушка, который плохо разговаривает и плохо ходит, с двумя пакетами, собрался ехать за 1000 гривен в Россию. Мы не могли ему не помочь: купили ему билет до Минска, договорились, чтобы его там встретили наши знакомые, затем взяли билет до Москвы, отправили его, а там его уже встретил сын».

Кстати, необычный беженец в долгу не остался, прислал своим спасителям очень трогательное видео с благодарностью, где назвал волонтеров ангелами и сказал: «Я теперь знаю, на кого молиться».

Волонтариат 4 перрона за работой. Краков

По словам Веры, сегодня у волонтариата есть контакты с местными и международными организациями, которые забирают и размещают у себя людей. Особенно это ценно в случае с людьми, которые серьезно или смертельно больны, лишились дома в Украине и вынуждены в ужасном физическом состоянии искать помощь. Однажды на перроне появилась мама с 14-летней девочкой из Днепра. Муж и отец остались на родине, отправив их в неизвестность. Но хотя бы безопасную. Весь трагизм ситуации был в том, что у женщины 4 стадия рака и ей уже требовался хоспис, постоянный и серьезный уход. Над дочерью нависла угроза детского дома.

«А это всегда огромный стресс и поломанная психика. Плюс ко всему с похоронами тут огромные проблемы. Дорого и домой тело отправлять», – говорит Вера.

Но тут вмешался Его Величество Случай. Как-то раз на вокзале волонтеры обсуждали свои вопросы и их услышала коллега из Исландии. Женщина изначально планировала поехать во Вроцлав, но оказалась на вокзале в Кракове.

«И вот сейчас Рейкьявик заберет к себе 2000 беженцев из Украины бесплатно и будет ими заниматься, обеспечивая всем необходимым. В их числе – и больная мама с ребенком, – продолжает Вера. – Вообще, в Исландии гораздо лучше за ней будут смотреть, потому что там более социально ориентированное государство. Самые сложные случаи мы стараемся решать с их помощью».

Волонтариат 4-го перрона в Кракове – имя нарицательное. Кажется, что у каждого беженца, прибывшего на вокзал после 24 февраля, есть телефоны волонтеров, которые их когда-то встретили, помогли и до сих поддерживают связь. Виктория – одна из них. Девушка волонтерит на перроне с первого дня войны и с некоторыми беженцами общается до сих пор. Кстати, благодаря им, она нашла свою любовь. Через стенку с волонтерами дежурили медики. Среди них был и Ростислав – парень из Днепра, который заметил Викторию и буквально через месяц сделал ей предложение руки и сердца прямо на волонтерском пункте.

«Я потеряла дар речи, у меня тряслись руки от такого шока, – улыбаясь рассказывает Виктория. – Это было очень неожиданно. А вообще нас связал ребенок – маленькая девочка 7 месяцев от роду. Это была дочка прибывших на вокзал беженцев. Я долго держала ее на руках. Так Ростик меня заметил и уже не отходил от нас с малышкой. А однажды и вовсе с ней уснул. В итоге мы нашли квартиру этой семье и до сих пор с ними держим контакт».

Ростислав и Виктория. Волонтеры. Краков

К нашему разговору подключилась женщина из Харькова. Зовут ее Татьяна. Она тоже бежала от войны и вскоре присоединилась к волонтерам.

«Я не знаю, чтобы мы делали без беларусов, которые помогают. Мой муж остался на войне и я очень жду того момента, когда вернусь домой и мы все вместе будем отстраивать наш город. А пока тут, вместе с беларусами помогаю нашим украинцам», – поделилась своими мыслями женщина из Украины.

Вера Добролюбова признается, что за 4 месяца у нее уже образовалась «мозоль» на эмпатии. Ко всему привыкаешь и к горю тоже. Если в первый месяц она приходила домой, наливала горячий тазик с водой, чтобы согреть ноги, ревела и засыпала от таблетки снотворного, то сегодня фокус сместился с эмоций на реальную помощь.

«Сейчас важно понять, кому поддержка действительно нужна. Таких людей видно сразу: по взгляду, по тому, как они себя ведут. Это люди, которые стоя в очереди за супом, никогда не будут лезть вперед и кричать, а только молча ждать, – делится своими наблюдениями Вера. – Мы всегда подчеркиваем, что мы из Беларуси. Это важно, чтобы украинцы знали, что мы готовы помочь. Они сами говорят, что наш флаг должен висеть на пункте. Если будешь максимально отдавать, тогда будет максимально пребывать. Если будешь зажимать, то не будет этого потока. Это так работает».

На вопрос о том, не хотелось ли в какой-то момент все бросить, брестчанка отвечает не задумываясь: «Миллион раз». Но ее коллеги это сразу чувствовали и она понимала, что не может их предать.

«Я им всегда говорила, что бы ни было – я буду. Меня можно только вперед ногами вынести: я остаюсь. И именно потому что остаюсь, это дает мотивацию для других – стоять до последнего».

Вера на складе с гуманитарной помощью

Волонтеры волонтариата 4 перрона. Краков

Беженцы из Украины на открытии пункта временного размещения для беженцев из Украины в Кракове.

Открытие пункта временного размещения для беженцев из Украины. Краков

Еда и игрушки для беженцев. Краков. Открытие пункта временного размещения для беженцев из Украины.

Комнаты в пункте временного размещения для беженцев из Украины. Краков.

На открытии пункта временного размещения для беженцев из Украины. Краков

Пункт временного размещения для беженцев из Украины. Краков

Волонтеры готовятся к открытию пункта временного размещения для беженцев из Украины

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