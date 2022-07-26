Расследователи Bellingcat рассказали, кто из российских силовиков готовил вторжение в Украину 26.07.2022, 15:24

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Наблюдается ситуация, зеркальная войне 2014 года.

Расследователи Bellingcat рассказывают, что подготовку к полномасштабному вторжению в Украину 24 февраля готовили 120 офицеров пятой службы Федеральной службы безопасности и 40 работников Главного разведывательного управления Генштаба РФ. Именно от них российский диктатор Владимир Путин получил стратегию захвата власти в Украине и планы о военном блицкриге, рассказал журналист Христо Грозев изданию "Ліга.нет".

Роль ФСБ

Каждый офицер ФСБ, привлеченный к планированию войны, вел от 5 до 10 завербованных агентов. Всего на своем учете у пятой службы было более 1000 таких персон. Проанализировав данные, полученные от них, российские офицеры отчитывались Путину о политической нестабильности и протестных настроениях в Украине, а также о готовности большинства принять новую власть из Москвы.

По данным собеседника СМИ в правоохранительных органах, именно пятая служба полностью курировала направление работы по Украине. Большинство этих офицеров работали под прикрытием, также у них есть дипломатический иммунитет.

Роль ГРУ

Что касается Главного разведывательного управления, то там у 40 сотрудников, привлеченных к планированию войны, не было четко указанной задачи. Часто некоторых из них перебрасывали на другие проекты.

"Например, отдел 29155 – примерно 50 человек, ранее занимались в основном диверсиями и убийствами в Европе – сейчас занимаются только Украиной. Скорее всего, так и с другими отделами", - заявил расследователь Bellingcat.

ГРУшникам удалось собрать к началу войны 300 агентов, однако с началом полномасштабного вторжения некоторые отказались работать со своими кураторами. Однажды работники ГРУ даже похитили и казнили на военном полигоне в поселке Сенежи завербованного в СБУ агента. Сделали это публично, чтобы запугать других.

Недоверие Путина к Нарышкину

Существует еще одна структура – служба внешней разведки, которая неправильно спрогнозировала реакцию мира на вторжение РФ в Украину. Поэтому, отметил Грозев, в Москве ошибочно оценили масштабы вероятной изоляции.

"Есть индикация, что доверие к (главе СВР Сергею - ред.) Нарышкину потеряно", - уверен расследователь.

Сейчас российский диктатор мало доверяет и ФСБ, потому роль службы ограничили. У ГРУ таких провалов не было, поэтому их роль наоборот повысили.

"Наблюдается ситуация, зеркальная войне 2014 года, когда ФСБ выиграло у ГРУ доверие Путина после начала вторжения на Донбасс", - добавил расследователь.

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