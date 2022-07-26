Из-за прогноза врачей белорус за восемь месяцев сбросил 50 килограммов 2 26.07.2022, 15:27

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Житель Несвижа поделился своей историей.

За окном была зима 2018 года. Утром, только проснувшись, житель Несвижа Никита, как всегда, встал на весы. Впервые за много лет они показали двузначное число. «И это было такое искреннее счастье. Счастье, что я смог, я сделал, — вспоминает молодой человек, как примерно за восемь месяцев сбросил 50 килограммов. — Понимал, что позавтракаю, и на циферблате снова будет три цифры, но это уже не важно. Главное, сейчас там 99». В тот день парень был рад. Проблемы со здоровьем, которыми из-за лишнего веса пугали его врачи, казались позади. Можно было выдохнуть и наслаждаться жизнью. Вдохновляющую историю позитивного парня рассказывает блог «Отражение».

В начале августа Никите будет 27. Его рост 192 см, а вес 96 килограммов. Молодой человек работает на заводе. График — день, ночь, отсыпной, выходной. Сегодня он отсыпается, поэтому на стадион пойдет только завтра. В ближайших планах — подготовиться к Малоритскому марафону, который пройдет в октябре. Цель — преодолеть 42 км быстрее, чем за четыре часа.

— Это непросто, нужно держать хороший темп на дистанции, — вводит в курс дела молодой человек. — Коллега, который уже пробежал десять марафонов, помог мне составить программу тренировок. В ней две основных составляющих. Первая — медленный бег, когда не спеша бежишь 2,5 часа. Вторая — фартлек, когда несешься по кругу.

За неделю Никита набегает около 60 километров. Хотя еще четыре года назад парень даже представить не мог, что можно замахнуться на такую дистанцию. Тогда он весил в районе 150 килограммов и даже много ходить ему было непросто.

— Я с детства пухленький. Сколько себя помню, среди сверстников всегда был самый крупный и высокий, — рассказывает Никита. — Мой отец весил около 200 килограммов. Думаю, это генетика. К ней добавилось еще и неправильное питание. У моих родителей установка: ребенок должен быть сыт, доедать нужно было все, что положили тебе в тарелку. При этом ограничений по тому, что ешь, не существовало. Хочешь конфету — держи, чипсы — пожалуйста.

Никита не скрывает, что в школе парни иногда дразнили его жирным. Это «доставляло психологический дискомфорт», но в ответ он легко говорил: «Ну, а ты дрищ». И ситуация разруливалась смехом. Иногда, правда, могло доходить и до драк. Побеждал в них, разумеется, Никита, так что большой проблемы тут не было.

Когда мальчишке исполнилось 14, врачи сказали его маме: «Вашему ребенку не мешало бы похудеть». Никита и сам понимал: оно-то нужно, но не чувствовал, что пора.

В 16 лет в медицинской карточке парня появилась пометка «ожирение 2 степени». А в 17 с ним произошла такая история. С друзьями они пошли на слет байкеров. Вход для школьников был бесплатный. Всех, кроме Никиты, пропустили:

— А у меня охранник спросил: «А ты куда?» На мое пояснение, что я тоже ученик, он ответил: «Ты на себя в зеркало смотрел? Мужик, иди отсюда». И я ушел. Не помню, сильно ли я расстроился. Из-за веса я тогда особо не переживал. Единственное, подростком стал ощущать, что сам себе не нравлюсь. Это доставляло небольшой психологический дискомфорт, но жить с ним было можно.

«Я стал на весы, они показали 155 килограммов, мне было 22 или 23»

Никита очень любит поесть. Не меньше ему нравится готовить. Это и определило будущую профессию парня. Получив аттестат, он поступил в колледж на техника-технолога и повара. После отработки, как и мечтал, устроился в ресторан, а оттуда перешел в заводскую столовую. С рабочим опытом приходили и новые килограммы.

— В столовой мой вес достиг максимума, — говорит Никита. — Однажды, когда мы с завпроизводства разгружали машину со свиными тушами, я стал на весы, где эти туши взвешивали. Они показали 155 килограммов. Я удивился: «Чего?» Мне было 22 или 23. Подумал, что, видимо, я в своей жизни куда-то не туда свернул. Видимо, я что-то не так делаю.

— И что вы стали переделывать?

— Ничего. Объяснял себе свои габариты так: «Я просто здоровый мужик, такая у меня конституция». Да и девушка меня таким принимала. Хотя сложности со здоровьем уже чувствовались. У меня болела спина и суставы. Кардиограмма была плохая, давление скало, я сильно потел. Так как работа повара предусматривает, что ты все время на ногах, сильно натирал «ляжки». Иногда — в кровь. Случалось, натопчешься в дневную смену, перетягиваешь ноги эластичным бинтом и идешь в ночную.

Здоровье Никиты врачей настораживало. Они и подняли вопрос. На приеме эндокринолог с заботой сказала: «Послушай, тебе 23, и у тебя все плохо». И предупредила: «У тебя преддиабет». Слова кардиолога тоже не утешали: «Твое сердца работает так, словно тебе лет 40».

— Думаю, медики волновались за меня после ситуации с папой. Он умер из-за лишнего веса. В могилу его гроб опускали краном. Несвиж — город небольшой. Эту историю знали многие, — вспоминает Никита. — Вот и настоятельно рекомендовали мне похудеть.

Слова специалистов Никиту заметно напугали. Плюс он расстался с девушкой — и сердце требовало перемен. А еще — сменил работу. В отличие от столовой, предприятие, куда он устроился, находится в самом Несвиже, а значит, больше не нужно тратить время на дорогу. Вечера оказались свободными.

— И тут я понял: все, отмазок больше нет. Никита, пора! — с улыбкой описывает он вдруг случившееся «озарение».

Начал с того, что купил весы. Дальше попробовал ограничивать себя в еде. Для начала отказался от быстрых углеводов. Сделать это было непросто. Держался день, два, а потом срывался.

— В итоге я понял, что мне проще вообще запретить себе есть, чем исключить какие-то продукты. Так я пришел к интервальному голоданию. Питался следующим образом: утром пил зеленый чай, в обед съедал хорошую ссобойку, например, макарошки с котлетами, а до 18.00 плотно ужинал, и больше в холодильник не заглядывал, — описывает он свой рацион. — Параллельно пробовал голодать посуточно. Тоже получалось.

Следующим этапом стала физкультура. А точнее — бег. Почему? Все просто. Что обычно пишут в интернете для тех, кто мечтает похудеть? Иди бегай. Вот Никита и пошел. Он признается, что этим причинил своему организму немало боли.

— Каждый свободный вечер я выходил на стадион. Думал, пусть эти 150 килограммов хотя бы круг пробегут, пусть хоть немного пошевелятся, — рассказывает собеседник. — Но бегать с таким весом не лучшая идея. Идет большая нагрузка на позвоночник и суставы. В таких случаях лучше обратиться за помощью к тренеру. Я же этого не сделал. В итоге по утрам чувствовал дикую боль, переутомление, но вечером все равно хоть немного, но бежал.

На старт парень выходил четыре раза в неделю. Хотя иногда тренировки приходилось завершать еще до начала.

— Бывает, приходишь на стадион, а там сидят мамы с колясками или девушки компанией. Я понимал, что не могу трясти перед ними своими жирами, — вспоминает Никита. — Сейчас, конечно, я был сказал себе: «Да ну, плевать». А тогда просто разворачивался и шел домой.

«Те, с кем я давно не виделся, чаще всего меня не узнают»

Худел Никита быстро. Это, говорит, наверное, ненормально, но каждый день он замечал на весах «минус»: минус 500 граммов, минус 700. Результат радовал. Парень видел плоды своих стараний, что придавало еще больше мотивации.

— За четыре месяца я сбросил 30 килограммов, — не скрывает эмоций Никита. — Давление пришло в норму, сердце стало лучше работать. Помню, как на приеме терапевт сказал, что мои органы будто вышли из душной комнаты и вдохнули свежего воздуха. Ведь помимо внешнего жира, уходил и висцеральный жир, который накапливается на внутренних органах.

Но минусы в этой истории тоже были. Появилась обвисшая кожа и необходимость срочно обновить гардероб. Календарь как раз показывал осень. И, если майки и шорты прежнего размера смотрелись на Никите еще терпимо, то с байками и джинсами все было куда хуже.

— Менять гардероб — дело затратное, но про вещи у меня есть отдельная история, — продолжает Никита. — Когда я учился в школе и колледже, не было такого, чтобы мы покупали одежду в интернет-магазинах. Просто шли на рынок. А там выбор ограничен, и ты брал не то, что тебе нравится, а то, во что влезешь. Похудев, я перестал задумываться, что в магазине может не оказаться моего размера.

Похудевшего Никиту окружающие не узнавали. Уж слишком сильно изменился парень.

— Я не сильно афишировал, что худел. Запомнился случай со знакомой-кондуктором в автобусе. Она подошла к маме (хотя я был недалеко) и спросила: «Лена, а что с Никитой? Он заболел? Почему он так сильно изменился?» — с улыбкой описывает тот момент собеседник. — Люди постоянно задают мне эти вопросы. Спрашивают про это у моей мамы и брата. А еще те, с кем я давно не виделся, чаще всего меня не узнают. И, когда представляюсь, у них шок: «Да ладно, Никитос?!»

Зимой 2018-го весы показали Никите двузначное число. Несмотря на это и ухудшающуюся погоду, желание парня выходить на старт не угасло. На стадионе он был и в дождь, и в снег, и в морозы. А еще вспомнил, что дома пылятся гири и гантели, и стал работать с ними. Параллельно занимался калистеникой — тренировался с собственным весом.

— Тело стало рельефным. Вот только растяжки остались. Они у меня повсюду — на животе, боках, — объясняет собеседник. — Еще одна моя проблема — это обвисшая кожа на животе. Убрать ее, наверное, можно только хирургически. Но мне это не нужно, — объясняет он.

«В борьбе с лишним весом основная война идет на кухне»

Задача, которую поставил себе Никита, — весить 92 килограмма. Высчитал он это так: рост минус вес. К данной цели он и бежал. Бежал, бежал и не заметил, как влюбился в бег.

Так в его жизни появилось активное увлечение, а с ним и новые правила. Дистанции становились длиннее, энергии для их преодоления нужно было больше, поэтому и есть требовалось хорошо. В итоге спустя год Никита отказался от интервального голодания:

— В 2020-м я преодолел полумарафон, а год назад решил, что пробегу марафон, и вот в июле начал к нему готовиться. Вообще, я люблю покушать и теперь, благодаря бегу, не ограничиваю себя в еде. Могу и «патэльню» котлет съесть, и чипсы, и мороженное. Знаю, что потом выйду на 20 километров, и все уйдет.

— Сейчас вам нравится, как вы выглядите?

— Я лев по гороскопу. Во мне есть нарциссизм, и от этого не избавиться. Но, вот чтобы я смотрел на себя в зеркало и думал: «Как же я себе нравлюсь», такого нет. Хотя многие говорят, что я классно выгляжу по сравнению с тем, что было, да и вообще. И сам я понимаю, какая работа проделана, но всегда есть к чему стремиться.

— Появился страх, что снова поправитесь?

— В борьбе с лишним весом основная война идет на кухне. Все зависит от того, что ты ешь, и твоей внутренней дисциплины. Я могу себя контролировать, поэтому не боюсь.

— Как похудение изменило вашу жизнь?

— Больше не думаю, что мне нужно сбросить пару килограммов. Появились другие цели, и я к ним иду.

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