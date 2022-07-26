Николай Автухович упал от слабости по дороге в суд 1 26.07.2022, 16:06

Политзаключенный держит сухую голодовку уже 16 день.

Николай Автухович держит сухую голодовку уже 16 день — сегодня он был настолько слаб, что упал по дороге в суд и ударился о наручники, сообщили правозащитники.

Ходатайства об осмотре политзаключенного врачами извне отклоняет судья, а тюремный доктор каждый раз говорит, что состояние Автуховича позволяет ему участвовать в процессе. Анализ крови Николая, который взяли 21 июля, до сих пор не готов. Также его не взвешивают, и в целом состояние здоровья не контролируют.

Напомним, что единственное требование Автуховича — разблокировать переписку. Он начал голодать после того, как его лишили писем даже от матери.

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