Подруга Виктора Шеймана стала совладелицей крупного бизнеса 26.07.2022, 16:31

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Виктор Шейман

Ее компания занималась поставкой санкционных товаров из Беларуси в Россию.

20-летняя студентка Академии искусств Анна Пушкарева полетела с Лукашенко и его свитой на десять дней в Цюрих. Это было в 2010 году, а уже спустя несколько лет девушка стала часто путешествовать вместе правой рукой Лукашенко Виктором Шейманом, получила дорогую недвижимость и стала совладелицей многомиллионного бизнеса, говорится в материале Белорусского расследовательского центра, который публикует "Еврорадио".

Журналисты насчитали как минимум десять совместных поездок Пушкаревой и Шеймана за рубеж. Нередко после таких путешествий вчерашняя студентка становилась хозяйкой дорогой собственности.

Например, через два месяца после полета с Шейманом в ОАЭ в 2012-м, Пушкарева стала обладательницей квартиры в Минске стоимостью 240 тысяч долларов. Вскоре у нее появился и автомобиль.

А в 2020-м рядом с частным домом Шеймана появился еще один, стоимостью в 60 тысяч долларов. Также зарегистрирован на Пушкареву.

Поездки и недвижимость — не единственное приобретение Пушкаревой. Она была совладелицей компании "Глобалкастом", которая занималась поставкой санкционных товаров из Беларуси в России, а также в реэкспорте цветов и одежды. Опосредованно она имела отношение и к "БелСекьюритиГрупп", которая позже стала "ГардСеровис" — первым белорусским ЧОПом.

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