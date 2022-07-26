Ученые нашли ген, который помогает наращивать мышечную массу 3 26.07.2022, 16:33

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Авторы нового исследования рассказали, как его активировать.

Исследователи из университетов Мельбурна и Копенгагена изучили молекулярные реакции в мышцах до, во время и после различных видов упражнений.

По словам исследователей, они нашли ген, который поможет открыть альтернативные способы лечения даже без физических упражнений.

Чтобы определить, как во время и после различных упражнений активируются гены и белки, авторы провели анализ скелетных мышц человека во время разных упражнений, рассказал доктор Бенджамин Паркер, ведущий автор исследования.

Команда проанализировала, как менялись сигнальные реакции в мышцах после различных видов упражнений, а также насколько последовательными были эти изменения у разных людей.

Исходя из этого, они идентифицировали ранее неучтенный ген C18ORF25. Он активировался чаще всего.

Чтобы проверить его работу, команда сконструировала мышей без этого гена. В результате у них был дефицит мышечных волокон. Это привело к ослаблению мышц и снижению физической работоспособности. И наоборот, когда они увеличивали активность генов, мышцы животных становились сильнее.

Авторы заявили, что их работа поможет бороться с атрофией мышц, а также предотвращать и лечить хронические болезни, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и многие виды рака.

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