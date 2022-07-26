Кремль стал посмешищем для всего мира 4 Антон Геращенко

26.07.2022, 16:41

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Антон Геращенко

Силовые ведомства РФ ожидает серьезная чистка.

ФСБ, ГРУ и СВР провалили подготовку вторжения в Украину.

Над неудачами РФ в Украине уже смеется весь мир, а виновные до сих пор не наказаны.

По информации Bellingcat, за подготовку спецоперации в Украине отвечали 120 офицеров ФСБ и 40 сотрудников ГРУ.

Каждый сотрудник ФСБ «вел» от 5 до 10 завербованных агентов, на учете у 5-й службы было более 1000 украинских агентов влияния. Офицеры спецслужбы отчитывались о политической нестабильности и протестных настроениях в Украине, о готовности большинства принять новую власть из Москвы.

Информация от агентов позволила ФСБ написать для российского президента Владимира Путина стратегию о захвате власти в Украине и возможности проведения военного блицкрига, заявил журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев.

В ГРУ по украинскому направлению работали до 40 человек. Среди них не было четкого разделения работы, как в ФСБ – работников часто перебрасывали с одного проекта на другой, говорит Грозев. ГРУ завербовало до 300 агентов. Но в начале полномасштабной войны их большая часть отказалась сотрудничать с кураторами, утверждает журналист.

В свою очередь, СВР неадекватно прогнозировала реакцию мирового сообщества на агрессию РФ.

Как следствие, в Москве совсем не рассчитывали на такой уровень изоляции и такой уровень сопротивления и поддержки Украины.

Россию сделали посмешищем конкретные люди – глава ФСБ Александр Бортников, глава ГРУ Игорь Костюков, глава СВР Сергей Нарышкин.

Они обещали Путину блицкриг, а война идет уже шестой месяц.

На август в Кремле планируют провести зачистку топ руководителей ФСБ, ГРУ и СВР с посадками и имитацией самоубийств.

Единственный, на сегодня кто понес хоть какую-то ответственность и сидит в СИЗО – это руководитель 5-й службы ФСБ генерал Сергей Беседа.

Но отвечать будут все высшие начальники, из-за которых продолжают гибнуть солдаты. Путин никому не простит свой позор.

Ожидается, также, что репрессии в отношении спецслужбистов окажут позитивное влияние на генералитет и офицерский корпус, демотивированный провалами и огромными потерями в Украине.

Антон Геращенко, Facebook

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