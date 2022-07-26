Стало известно, сколько будут стоить школьные учебники в Беларуси 4 26.07.2022, 16:43

В этом году комплект книг обойдется дороже, чем в предыдущем.

На сайтах школ стала появляться информация о стоимости учебников на 2022/2023 учебный год. В этом году комплект книг обойдется дороже, чем в предыдущем, пишет zerkalo.io.

Напомним, стоимость учебников составляет 0,5 базовой. По данным на 1 января 2022 года базовая равна 32 рубля. В итоге комплект книг для ребят с 1 по 11 классы обойдется в 16 рублей. Ребятам из многодетных семей за пользование пособиями нужно будет заплатить в два раза меньше, а точнее 8 рублей. Мальчикам и девочкам из социально незащищенных семей книги выдадут бесплатно

Год назад, когда базовая составляла 29 рублей, этот же комплект учебников для школьников 1−11 классов стоил 14,5 рублей.

Оплатить стоимость учебников родителям будет нужно до 1 октября 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».