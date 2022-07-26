Израиль готов нанести превентивный удар по Ирану 3 26.07.2022, 16:59

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Министр обороны Бени Ганц выразил недовольство иранской ядерной программой.

Глава Минобороны Израиля заявил о готовности нанести удар по Ирану из-за ядерной программы.

По словам Бени Ганца, Иран стал «проблемой всего мира» и Израиль готов реагировать. Он также упрекнул участников переговоров по иранской ядерной программе и указал, что Израиль не верит в ее реализацию. Об этом в интервью «13 каналу» израильского телевидения заявил министр обороны Бени Ганц, пишет РБК.

«Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома», — сказал он.

Кроме этого, Ганц сообщил о недовольстве Израиля по поводу переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «Мы очень недовольны соглашением, которое будет плохим соглашением, потому что будет временная отсрочка [в санкциях] и иранцы смогут открыть экономику», — заявил министр.

В 2015 году Иран, США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Государства — участники сделки договорились не вводить против Тегерана санкции в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия, ограничение на степень обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана.

Вашингтон в 2018 году во время президентства Дональда Трампа вышел из сделки, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня.

Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению условий ядерной сделки, если Иран осуществит аналогичные шаги. Переговоры сторон состоялись в Дохе в конце июня. Американскую сторону представлял специальный посланник Роберт Малли, иранскую — замглавы МИДа Али Багери Кани. Координатором выступил политический директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

30 июня Мора сообщил, что по итогам переговоров стороны не достигли прогресса, передавал Reuters. По данным иранского агентства IRNA, в Иране сочли подход Запада к переговорам «неадекватным». Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что в адрес Тегерана выдвинуты не соответствующие действительности обвинения, поскольку прозрачность и мирную направленность ядерной программы страны подтверждает МАГАТЭ.

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