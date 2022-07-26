Большая перестройка в Минске: под снос пойдет промышленная зона возле МТЗ 2 26.07.2022, 17:03

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Стало известно, что возведут взамен.

Мингорисполком утвердил проект детального планирования территории производственной зоны, располагающейся в границах ул. Долгобродской – Уральской – Фроликова – Передовой – Радиальной – Переходной – Жилуновича – Ваупшасова. Соответствующий документ опубликован 26 июля на Национальном правовом интернет-портале и уже вступил в силу, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Будет преобразована территория общей площадью 405 га. В настоящее время на этом участке находятся промышленные объекты и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) – свыше 300 м. Промзону реконструируют таким образом, чтобы СЗЗ не превышали 300 м.

В документе сказано, что район в границах ул. Долгобродской и станции метро «Тракторный завод» должен стать элементом комплекса транзитного туризма, а МТЗ – одним из главных объектов притяжения туристов.

Кроме того, с 2020 по 2030 г. запланировано строительство кольцевой линии и депо метрополитена на территории Завода сборного железобетона № 1 и частично на участках Минского тракторного. Согласно генплану Минска, после 2030-го возведут трамвайную линию на ул. Ваупшасова. По ул. Ваупшасова и Долгобродской пустят скоростной трамвай, связывающий центр города с аэропортом. Уберут остановочный пункт «Тракторный завод».

Также запланировано создание трех транспортно-пересадочных узлов: в районе проектируемой станции метрополитена кольцевой линии «Уральская»; в районе пересечения Кольцевой и Автозаводской линий метрополитена; на прилегающей территории в районе железнодорожной станции «Новый двор».

Строительство высотной (до 25 этажей) застройки ожидается на пересечении ул. Радиальной и Ваупшасова. Более того, возведут несколько улиц, транспортные развязки, проложат велодорожки.

Поскольку вышеуказанные объекты – это места одновременного пребывания большого количества людей, построят здания, где будет осуществляться культурно-бытовое обслуживание населения.

Реализовывать проект планируют в два этапа: первый – до 2025-го, второй – до 2030 года. Во время первого этапа выполнят реконструкцию, перестройку производственных зданий и построят новые с административно-бытовым корпусом и автомобильной стоянкой для сотрудников. Появится и новое строение детского учреждения здравоохранения, рассчитанное на 370 посещений в смену. Оно разместится на территории 9-й детской поликлиники.

До 2030-го и далее преображение промышленной зоны продолжится: возведут административные здания, подземные паркинги, СТО, заправки, многофункциональные общественные комплексы с парковками и отдельными многоэтажными паркингами, реконструируют спортивный комплекс и не только.

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Кроме того, с 2020 по 2030 г. запланировано строительство кольцевой линии и депо метрополитена

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