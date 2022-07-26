«Обозвал бригаду трусами»: оккупант рассказал о драке российских генералов 26.07.2022, 17:06

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Перехват Главного управления разведки Минбороны Украины.

Российский комбриг ударил генарала за то, что он обозвал личный состав бригады трусами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора Главного управления разведки Минбороны.

23-летний оккупант рассказал, что российский генерал обозвал их бригаду трусами из-за того, что они не смогли захватить украинскую деревню.

За это, по его словам, командир бригады ударил генерала в лицо: "Он ему за это морду набил".

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