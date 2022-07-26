«Обещали в районе $50 в день» 26.07.2022, 17:16

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Белоруска рассказала о жизни в Турции.

Многие белорусы летают в Турцию на отдых. Но некоторые наши соотечественники живут там постоянно. Сколько стоит снять жилье, почем продукты и «коммуналка» и сложно ли найти работу – об этом «АиФ» рассказала Ксения Гаврашко, которая с мужем и детьми обосновалась в Анталии.

Повествование – от лица героини.

ПЕРЕЕЗД

– Искать квартиру для проживания мы начали еще в Минске, примерно за месяц, сразу после того, как купили билеты и стала известна точная дата прилета. В Интернете нашли пару тематических групп на тему аренды, сотрудничали с риелтором. Просматривали рынок, знакомились с ценами. Конечно, чем ближе к морю, тем выше стоимость. Когда мы летели, то наивно рассчитывали на $400-500 (до 1300 бел. руб.) в месяц за 2-комнатную квартиру, а в итоге получилось $550 без «коммуналки» за 3 спальни и большой зал, совмещенный с кухней (наш район расположен за 3-5 км от моря).

КСТАТИ

Граждане Беларуси могут находиться на территории Турции без получения визы в течение месяца. Далее можно подать заявку на получение туристического ВНЖ (вид на жительство). Действует такое разрешение от 3 месяцев до 2 лет.

Дома в Турции часто без газа. Если есть газ, это сразу плюс $100 (около 260 руб.) к месячной плате за аренду. Но газ удешевляет стоимость обогрева квартир в межсезонье. Центральное отопление, кстати, в домах отсутствует. В феврале нам хватило кондиционеров для обогрева. Полы у нас из ламината, так что ногам не холодно. Если же полы из камня, как здесь любят делать, возможно, было бы менее комфортно.

В жилых комплексах часто есть бассейн, хамам и тренажёрный зал. Однако это не означает, что они будут работать, – такие вопросы важно уточнять заранее.

ПИТАНИЕ И «КОММУНАЛКА»

Раз в неделю собирается рынок. В нашем районе рыночный день – суббота, а вот в соседнем - вторник. На рынке наша семья тратит в среднем 120 руб. в пересчете.

Воду пить из-под крана в Турции нельзя, покупаем в ее бутылках. К примеру, бутылка 19 л стоит около 4 руб. Двух таких бутылок нам хватает на 6-8 дней. Удивляет то, что доставляют воду за 15-20 мин. после звонка. Иногда кажется, будто доставка сидит под твоей дверью!

За коммунальные услуги в среднем у нас выходит 185 руб. в месяц. Из них примерно 90 руб. - электричество (это без кондиционеров, в жару стоимость увеличивается в два, а то и в три раза). За воду отдаем около 45 руб., за обслуживание дома (сюда входят уборка, пользование бассейном и тренажерным залом при их наличии, в Турции называется одним словом «айдат». – Прим.) – 50 руб. За Интернет в Турции платим 27 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА

В Турции широко распространены частные школы и сады. Садик стоит около 390 руб. в месяц, Гарвардская школа с обучением на английском языке обойдется примерно в 9400 руб. в год.

В Турции достойный уровень медицины. Цены вполне устраивают. Недавно проверили на личном опыте - дочь упала с горки, поэтому пришлось накладывать шину на руку. Педиатр, рентген, наложение шины – все эти услуги стоили нам около 260 руб. К счастью, страховка все погашает. Кстати, недавно обращалась в частную стоматологию, за пломбу и рентген отдала 90 руб.

РАБОТА

В предложениях о трудоустройстве чаще всего попадаются вакансии с зарплатой от $220 плюс надбавки или чаевые, а на эту сумму нелегко прожить. В Турцию лучше ехать, имея удаленную работу с хорошей зарплатой. При этом мне дважды предлагали быть фотографом на яхте (обещали в районе $50 в день). В тематической группе недавно разместили вакансию для парней с зарплатой $600 в месяц – в обязанности входят разборка и сборка сцены для цирковых артистов. В общем, было бы желание, а возможности всегда найдутся.

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