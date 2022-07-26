Эпидемия «500-тых» в РФ 2 Телеграм-канал CYNIC

26.07.2022, 17:32

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В России активизировались случаи дезертирства, бегства и разрыва контрактов.

В связи с экстренной "оперативной паузой" на фронте РФ пытается тыл перебросить на передовую, попутно закинув в первые ряды максимальное количество "добровольцев" - вот только добровольцы у РФ кончаются.

Достаточно тихо прошла информация, что Путин поддержал инициативу по введению ответственности за неучастие в "специальной военной операции" [так - в проекте] контрактников.

А данная инициатива появилась в Кремле неслучайно. После окончания войны за Луганск осталось "Донецкое направление", которое в некоторых военных кругах именуют "ущельем смерти". Отказов идти на передовую в Донецк очень много. Ещё большее количество отказов видно по херсонскому направлению, куда экстренно перекидывают силы не только из тылов, но и из "тихих" передовых (второстепенных) направлений.

Однако считается, что ресурсов Кремля на данный момент достаточно лишь для 1 из 2 действий:

- оборона Херсона

- атака Донецка

Одновременно наступать на Донецком направлении и обороняться от украинской попытки наступления в Херсоне российская армия не в состоянии - необходима дополнительная волна скрытой мобилизации, однако проблема с "500-тыми" может сделать и ее недостаточной для эффективной работы хотя бы в одном из 2 направлений.

Как сообщают источники, психологический фронт РФ посыпался после начала активных обстрелов HIMARS. Нулевая эффективность РФ против этой системы в совокупности с ее высокой эффективностью по уничтожению складов сформировала атмосферу паники и уныния на передовой.

В связи с этим активизировались случаи дезертирства, бегства, разрыва контрактов.

Источники говорят, что на отказников не работают:

- экономические меры воздействия (ни штрафы, ни премии)

- информационно-пропагандистские методы воздействия

- методы уголовного запугивания и шантажа

- методы силового психологического и физического воздействия

Так, ситуация с "отказникамм" может измениться лишь в случае, когда РФ реально сможет демонстрировать серьезные успехи на поле боя - то есть никогда.

Без этого эффекта "500-тые" продолжат создавать для пугливых коллег "принцип домино", в результате которого продолжит сыпаться "вторая армия мира".

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