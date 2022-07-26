Белоруска устроилась уборщицей и теперь должна государству в два раза больше, чем заработала 26.07.2022, 17:45

Альбина Ткаченко

Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком.

С 1 августа 2022 года в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Пособие на первого ребенка теперь составит 556 рублей. Но по действующему законодательству претендовать на пособие могут не все родители. Некоторые в связи с этим оказываются в сложных финансовых ситуациях. «Флагшток» рассказал историю молодой мамы из Рогачевского района.

Жительница Рогачевского района Альбина Ткаченко, будучи в отпуске по уходу за ребенком, устроилась на полставки в местное райпо. Через некоторое время она с неожиданностью для себя узнала, что должна вернуть государству в два раза больше денег чем заработала. Загвоздка состояла в том, что на новом месте работы ее оформили на основании договора подряда. Мало того, что по договору подряда женщина не могла пользоваться льготами и гарантиями, установленным законодательством о труде (трудовой отпуск, надбавки к зарплате и т. д.), так еще и лишилась возможности получать пособие по уходу за ребенком.

Со своей проблемой она пришла на прием к инспектору по Гомельской области Николаю Рогащуку. Чиновник констатировал: «Возмещать средства в любом случае придется». Как помощь от себя Рогащук предложил молодой матери возвращать государству деньги небольшими частями, по 5% от задолженности в течение 20 месяцев.

Заметим, что работа по договору подряда сегодня не единственное ограничение для получения детского пособия. Только половину пособия также получают те, кто работает ИП, адвокатом, ремесленником или трудится наемным работником больше половины месячной нормы рабочего времени. Некоторые родители детей до трех лет и вовсе лишают пособия. Причиной может являться выезд за границу на срок более чем два месяца.

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