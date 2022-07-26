В Китае нашли каменную фигурку насекомого, изменившего цивилизацию 26.07.2022, 17:47

Сувениру больше пяти тысяч лет.

Китайские археологи нашли в провинции Шаньси вырезанную из камня куколку шелкопряда возрастом около 5200 лет, сообщает информационное агентство «Синьхуа» .

Исследователи связывают открытие с преданиями о Лэй Цзу — супруге легендарного правителя Хуан-ди. В Китае императрицу называют Матерью Тутового Шелкопряда и считают первооткрывательницей шелка и шелководства. Согласно легендам, Лэй Цзу открыла тутового шелкопряда во время чаепития, когда куколка шелкопряда упала в ее чай. От тепла напитка из куколки появилась нить. Впоследствии Лэй Цзу передала местным жителям знания о том, как разводить шелкопряда и отделять его нить от кокона.

Неизвестно, насколько правдивы легенды, но общепризнанный факт, что китайская цивилизация стала первой, где начали производить шелк. Зарождение шелководства в Поднебесной началось с 2600 года до н. э. с одомашнивания тутового шелкопряда (Bombyx mori).

Исследователи из Института культурных реликвий провинции Шаньси начали проводить раскопки на территории неолитического городища Шанго и могильника Чуцзячжуан с 2018 года. Последняя находка была обнаружена в одной из полуземлянок археологического памятника. Длина необычного сувенира — всего 2,8 сантиметра.

По мнению исследователей, находка является доказательством древнейшей истории шелководства. По словам археолога Тянь Цзяньвэня, еще в 1926 году здесь нашли наполовину разрезанный шелковичный кокон, возраст артефакта составил 5500 лет. Кроме того, на этой же территории были обнаружены несколько куколок из камня или глины.

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