До +29°С ожидается в Беларуси в среду 26.07.2022, 18:02

Пройдут дожди.

Дожди, слабый туман и до плюс 29 градусов ожидается в Беларуси 27 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 27 июля, ночью в Беларуси будет переменная облачность, а днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью по западной половине страны, днем на большей части территории пройдут дожди, местами прогнозируют грозы. Ночью в отдельных районах по западу пройдут сильные дожди. Утром и днем местами возможен слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 11-16 градусов, а по западу страны столбик термометра повысится до плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов, а по востоку страны до 27-29.

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