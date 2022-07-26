Крупнейшие розничные сети России начинают раздавать просрочку бедным

Крупнейшие розничные сети России начинают раздавать просрочку бедным7
- 26.07.2022, 18:15
- 2,142
В РФ стремительно беднеет население.
Торговые сети «Магнит» и «Пятерочка» будут участвовать в пилотном запуске проекта по раздаче нуждающимся гражданам продуктов с истекающим сроком годности. Это поможет не только поддержать стремительно беднеющих россиян, но и сократить объемы продукции, отправлящейся на свалку, передает moscowtimes.ru.
В Москве отдавать еду будут некоторые магазины «Пятерочка» и 22 даркстора «Магнита», в Челябинске — еще несколько «Пятерочек». В дальнейшем такие же точки заработают в Санкт-Петербурге.
Проект разработан ритейлерами совместно с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь», чьи подопечные станут получать бесплатные товары. Среди них, например, одинокие пенсионеры и многодетные семьи.
«Сотрудники магазинов ежедневно будут отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение одного-двух дней. Далее волонтеры будут забирать из магазина отобранные продукты и оперативно, в течение нескольких часов, распределять их по спискам нуждающихся людей», — сообщили в X5 Group.
В «Магните» отметили, что собираются ежедневно передавать на благотворительность до 500 килограммов продукции: мучных изделий, овощей, фруктов, бакалеи. Вся эта еда будет качественной, заверили в торговой сети.
Если опыт фудшеринга окажется удачным, то обе компании хотят масштабировать проект на другие города и на большее количество магазинов, расширить категории товаров для раздачи, а также подключить к нему торговую сеть «Перекресток» и распределительные центры X5 Group.
22 июля правительство РФ одобрило программу помощи малоимущим за счет продуктов с истекающим сроком годности.