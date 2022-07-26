«Белавия» будет ежедневно летать из Минска в московский аэропорт Внуково

«Белавия» будет ежедневно летать из Минска в московский аэропорт Внуково5
- 26.07.2022, 18:20
- 1,074
С 8 августа.
«Belavia» с 8 августа запускает новые рейсы по маршруту: Минск — Москва (Внуково) — Минск, сообщает пресс-служба национального перевозчика.
Сейчас улететь во Внуково и обратно можно по средам, пятницам и воскресеньям, а с 8 августа рейсы станут ежедневными.
Расписание новых рейсов
По понедельникам и субботам:
Вылет из Минска — в 7.00. Прилет — в 08.25.
Вылет из Внуково — в 09.10. Прилет — в 10.35.
По вторникам и четвергам:
Вылет из Минска — в 19.25. Прилет — в 20.50.
Вылет из Внуково — в 21.40. Прилет — в 23.05.