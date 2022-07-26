Тренер из Полоцка «клеймил» своих несовершеннолетних подопечных буквами Z 12 26.07.2022, 18:36

3,022

Сергей Фирсов втягивает детей в русский фашизм.

Белорусские паблики, посвященные единоборствам, 25 июля облетели свежие фотографии с аккаунта директора Полоцкого спортивного клуба «Патриот». В лагере в Краснодарском крае Сергей Фирсов сфотографировал своих несовершеннолетних подопечных с нанесенной на тела буквой Z — символом войны, развязанной Россией.

Как пишет «Трибуна», Фирсов — подписант провластного письма спортсменов.

В его биографии спортивные журналисты обнаружили ложь о громких спортивных достижениях. На сайте спортклуба «Патриот» сообщается, что он тренирует сразу в шести видах единоборств — самбо, боевое самбо, дзюдо, самооборона, греплинг и MMA. Там же Фирсова называют «пятикратным победителем Кубка мира по дзюдо», хотя в списке реальных победителей его нет.

В своем аккаунте в Инстаграме в январе 2021-го он заявил, будто имеет золото чемпионата мира по самбо. Оказалось, что этот титул Фирсов приписал себе за победу в 2020 году на соревновании под названием «Чемпионат мира по самбо среди мастеров на призы Союзного государства». С настоящим чемпионатом мира этот турнир не имеет ничего общего. ЧМ-2020 прошел в сербском Нови-Саде, где в весовой категории Фирсова (до 100 кг) золото взял белорус Андрей Казусенок

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».