закрыть
26 июля 2022, вторник, 19:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Более 100 семей оккупантов обратились к Путину с требованием найти их родственников в Украине

7
  • 26.07.2022, 18:48
  • 1,106
Более 100 семей оккупантов обратились к Путину с требованием найти их родственников в Украине

От российских ведомств и министерств они получают отписки.

Более 100 семей российских военнослужащих обратились к диктатору Владимиру Путину с требованием найти их сыновей, мужчин и братьев, воюющих в Украине.

Об этом сообщает «Север Реалии».

По словам родственников оккупантов, от российских ведомств и министерств они получают отписки: одни говорят, что их близкие живы, другие — пропавшие без вести или погибшие.

«Требуем найти наших близких, внести в списки пропавших без вести военнопленных. Работа по поиску не ведется, поскольку они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих независимо от постоянно меняющихся сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену или погиб — так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров воинских частей нет», — говорится в письме, копия которого находится в распоряжении журналистов.

Матери и жены оккупантов передали обращение в приемную Администрации президента в Москве. Они требуют не только найти местонахождение их детей, но и встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой были бы представители жен и матерей из всех регионов России. А также чтобы Путин назначил своего представителя, который бы отчитывался о проделанной работе перед родными оккупантов. Также они просят вернуть всех пленных домой и инициировать тесты ДНК, если есть информация, где похоронен российский захватчик.

Под обращением подписалось 106 человек. Требования к Путину прекратить войну в Украине в нем нет.

В Генштабе ВСУ ранее заявили, что российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли почти 40 тыс. личного состава.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Украина выиграла вторую фазу войны
Украина выиграла вторую фазу войны Аркадий Бабченко
Путин теряет контроль
Путин теряет контроль Тимоти Снайдер
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин