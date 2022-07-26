В Беларуси расширят учет перемещаемых через границу товаров 26.07.2022, 19:01

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Что изменится.

В Беларуси будет расширен учет товаров, перемещаемых через границу. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал сегодня. Документ расширяет понятие «статистическая декларация», сообщает пресс-служба Лукашенко.

Согласно указу, учет будет вестись не только по товарам, которые перемещаются по возмездным внешнеторговым договорам, но и в отношении иных видов сделок, которые до этого не подлежали статистическому декларированию. Это касается мены, возврата, передачи (принятия) товара на срок от одного года по договору финансовой аренды либо хранения, а также передачи (принятия) товара по консигнационному соглашению, на переработку (после переработки), в качестве безвозмездной, гуманитарной либо технической помощи, дара, вклада в уставный фонд.

Такая мера обеспечит сопоставимость «зеркальных» статистических данных Беларуси со статистическими данными других стран ЕАЭС.

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