Белорус запустил программу, которая привлекла $550 000 инвестиций 1 26.07.2022, 19:15

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Он покинул Беларусь из-за преследования режимом.

ИТ-менеджер из Беларуси Андрей Позняк стал одним из основателей программы Peech, которая преобразует текст в аудио. Программа собрала 550 000 долларов инвестиций на платформе Flyer One Ventures, пишет «Наша Нiва».

Peech доступен на 50 языках и позволяет преобразовывать в речь любые статьи или документы. Для того, чтобы программа звучала естественно, использовали модели машинного обучения, в частности open-source модель WaveNet.

Peech может быть полезен не только тем, кто слишком занят, чтобы много читать, но и людям со слабым зрением, дислексией или другими проблемами, которые затрудняют чтение.

В Беларуси талант Андрея Позняка оценили по-своему. В феврале 2021 года его приговорили к трем годам «химии» по обвинению в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». После этого он покинул Беларусь.

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