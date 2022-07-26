США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа 1 26.07.2022, 19:28

Около 71% экспорта СПГ из США приходилось на ЕС и Великобританию.

США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) по итогам первой половины 2022 года. Об этом говорится в отчете EIA.

Согласно отчету, экспорт СПГ из США увеличился на 12% в первой половине этого года по сравнению со второй половиной 2021 года. В целом экспорт составлял в среднем 317 млн кубометров в сутки за отчетный период.

По данным EIA, не менее 71% экспорта СПГ из США приходилось на ЕС и Великобританию в течение первых пяти месяцев 2022 года.

«Экспорт СПГ из США вырос по трем причинам: увеличение экспортных мощностей СПГ, повышение международных цен на природный газ и СПГ и увеличение мирового спроса, особенно в Европе», — говорится в отчете EIA.

Загрузка пиковых мощностей на семи объектах по экспорту СПГ в США в среднем составляла 87% в первой половине 2022 года, что аналогично средней загрузке в 2021 году.

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