В Беларуси — новый исторический минимум по занятым в экономике 3 26.07.2022, 19:43

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Очередной антирекорд даже по официальным данным.

В июне этого года в экономике было занято 4 млн 207 тыс. человек, сообщает Белстат. Их число продолжает снижаться. Нынешний показатель — новый исторический минимум по количеству занятного в экономике населения.

В мае занятых в экономике было больше — 4 млн 212,8 тыс. человек. Получается, за месяц Беларусь лишилась 5,8 тыс. работников. Для сравнения: в январе занятых в экономике насчитывалось 4 млн 244,6 тыс. человек.

Сокращение занятости продолжается с март, до этого в феврале был небольшой прирост. Но в целом негативная тенденция продолжается не первый год.

Снижение численности занятых, скорее всего, связано с выходом большого числа белорусов на пенсию, не исключено, что свою лепту продолжает вносить миграция населения.

Напомним, в начале 2022 года закончилась пенсионная реформа повышения, включавшая поэтапное повышение пенсионного возраста, которое сдерживало процесс сокращения количества работников в Беларуси.

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