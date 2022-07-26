Запущен ресурс о краже Россией украинской продукции 3 26.07.2022, 19:52

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Ресурс будет собирать подтверждающие факты воровства оккупантами украинского металла и зерна.

Инициатива по изучению российского пиратства (ISRP) запустили проект RussiaTheftWatch для фиксации фактов кражи Россией украинской продукции. Об этом во вторник, 26 июля, рассказал главный представитель ISRP, бывший замгоссекретаря США Джеймс К. Глассман.

На пресс-конференции также представили первый доклад ISRP, в котором уже собраны все задокументированные факты грабежа Россией украинского зерна и металлопродукции, в частности, спутниковые фото, данные навигационных компаний и источников ISRP в разных странах мира. Всего в отчете указано около 50 отдельных инцидентов кражи украинского зерна.

Также в отчете сообщается, что украденная металлопродукция доставляется непосредственно в российские промышленные районы, где используется для местного производства. А зерно отправляется напрямую в Турцию или Сирию. Иногда его «пропускают» через российские порты, чтобы скрыть происхождение.

В дальнейшем ISRP планирует представить выводы о том, как смягчить последствия мародерства – в частности, механизмы по передаче Украине замороженных активов РФ.

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