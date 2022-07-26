«Хотят, чтобы я ради них нарушал правила парковки» 1 26.07.2022, 20:03

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Таксист жалуется на клиентов.

Историей с «Онлайнером» поделился таксист Николай.

«Клиент хотел, чтобы я подъехал к месту на площади возле Центрального вокзала, где запрещены остановка и стоянка, — рассказывает мужчина. — К тому же там стоят камеры, которые фиксируют нарушения. Я сказал об этом заказчику, на что он ответил: „Тут парковка, куча таксистов, и вообще, мы с чемоданами и бегать не будем“. Затем он предложил мне отменить заказ».

«У меня не сохранилось продолжение переписки, но пассажир там стал угрожать жалобой, — говорит Николай. — Не совсем понятно, почему я должен нарушать правила дорожного движения ради того, чтобы подъехать в удобное для заказчика место».

На выезде из столицы в направлении Могилева предусмотрена зона посадки и высадки пассажиров (отдельно для общественного транспорта, маршруток, такси). Ее назвали транспортным хабом. Напротив выходе из Центрального вокзала на площадь такой зоны нет, из-за чего и возникают подобные ситуации.

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