США выделили $100 миллионов на подготовку украинских пилотов 1 26.07.2022, 20:08

1,038

Это говорит о серьезности их намерений передать самолеты.

Планы США в 2023 году выделить 100 млн долларов на обучение украинских пилотов свидетельствуют о серьезности намерений Вашингтона. Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга во вторник, 26 июля.

«Американским правительством был принят законопроект о выделении 100 млн долларов на подготовку военных пилотов в 2023 году… Это уже серьезный шаг. Если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах, значит, это говорит о серьезности намерений США. И [о том, что] мы будем получать авиационную технику», — отметил он.

Игнат уточнил, что речь о конкретном типе самолетов, которые может получить Украина, пока не идет, «очевидно, продолжаются переговоры».

В середине июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».