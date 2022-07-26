В Слуцке дачники разработали спецоперацию по захвату серийных огородных воришек 3 26.07.2022, 20:14

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Выслеживали, караулили и все-таки «накрыли».

В микрорайоне «Сахарный» города Слуцка участились огородные кражи. Местные разработали целую спецоперацию, чтобы задержать воришек. О деталях своей «оперативной игры» они поделились с местным изданием «Інфа-Кур'ер».

Проблема огородных краж для местных жителей была наболевшей. Дачник Владимир Ганненко рассказал, что каждый год ближе к началу сбора урожая грядки, за которыми люди с утра до вечера ухаживали, пустели.

В этом году люди решили, что с них хватит и придумали план, как задержать расхитителей частной собственности. Дачники расписали дежурства и каждую ночь по очереди заступали в караул.

Поздним вечером 23 июля местному шерифу Владимиру Ганненко удалось задержать нарушителя.

— Сначала караулили так: выйдешь в часа три ночи и до рассвета. На следующий день приходишь — уже ничего нету. Видимо, они караулили нас, как мы уходим. Уже жена с соседкой пошли караулить с 00.00 до 3.00, а я уже выходил с 3.00 и до начала рассвета. Когда я их поймал, то стоял до рассвета. Стоял, стоял, стоял, надоело уже, комары заедают, [стоял] с налобным фонарем. Уже собирался уходить, как смотрю — на соседней грядке отблеск фонарика. (…) Выхожу, смотрю: две фигуры. Свет включил, побежал, они упали. Подбегаю, смотрю: два рюкзака набитых, мужчина и женщина возраста 32−35 лет, — рассказал Владимир Ганненко.

Задержанные убеждали, что «на дело» вышли первый раз, просили не вызывать милицию. Позже женщина высыпала из рюкзака картошку и ушла, а мужчина остался. Прибывший по вызову Владимира Ганненко милицейский наряд начал разбирательство.

— У них (огородных воришек — Прим. ред) все это было на поток поставлено. У них была даже мини-лопаточка, — сказал дачник.

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