Украинские военные сбили дрон-камикадзе, который хотел атаковать РЛС

Украинские военные сбили дрон-камикадзе, который хотел атаковать РЛС2
- 26.07.2022, 20:37
Фотофакт.
В Николаевской области российский дрон пытался атаковать украинскую радиолокационную станцию. Воздушные силы успешно сбили вражескую цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"26 июля воинами воздушного командования "Юг" сбит ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", который пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области", - говорится в сообщении.
Такой дрон может двигаться со скоростью 110 километров в час во время горизонтального полета и 300 километров в час во время атаки цели. Дальность действия достигает 40 километров.