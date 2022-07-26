РФ заявила о проведении масштабных военных учений совместно с Беларусью 21 26.07.2022, 21:09

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Учения охватят 13 полигонов.

В Минобороны РФ готовятся к проведению масштабных военных учений «Восток-2022», которые состоятся на полигонах Восточного военного округа. При этом в Минобороны РФ убеждают — они якобы не имеют отношения к войне с Украиной.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«В период с 30 августа до 5 сентября 2022 года с войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации пройдет стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», — говорится в сообщении.

В министерстве РФ убеждают, что будут отрабатывать применение войск в процессе обеспечения военной безопасности в восточном регионе. И эти действия якобы не имеют отношения к войне с Украиной.

«До проведения (военных действий с Украиной. - ред.) привлекается лишь часть вооруженных сил, численность которой является достаточной для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим», — заявили в Минобороны РФ.

Помимо сил округа к учениям будут привлечены воздушно-десантные войска, Дальняя авиация, военнотранспортная авиация. Учения охватят 13 полигонов.

Минобороны также сообщило, что в маневрах примут участие контингенты других стран. Вероятно, речь идет о Беларуси.

Наряду с этим сегодня в Генштабе ВСУ заявили, что у оккупантов появились проблемы с пополнением личного состава. Российская Федерация уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключенных преступников.

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