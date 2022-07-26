закрыть
26 июля 2022, вторник, 22:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На дебатах кандидатов в премьеры Британии произошел несчастный случай

1
  • 26.07.2022, 21:39
  • 7,250
На дебатах кандидатов в премьеры Британии произошел несчастный случай
Лиз Трасс

Трансляция прервана.

На теледебатах кандидатов в премьеры Великобритании главы МИД Лиз Трасс и экс-канцлера Казначейства Риши Сунакаво время прямого эфира произошел несчастный случай, трансляция дебатов прервана, передает liga.net.

В то время, когда в кадре крупным планом была Трасс, перед ней за пределами кадра раздался грохот, глава МИД выглядела испуганной и вышла из кадра.

После этого трансляция прервалась.

Как заявил через несколько минут представитель телеканала, эксцесс носил "медицинский характер", угрозы безопасности для участников дебатов не было и трансляцию дебатов планировалось возобновить при первой возможности.

По сообщению телеканала, ведущая TalkTV Кейт МасКанн потеряла сознание в студии. Телекомпания говорит, что сейчас ее здоровью ничто не угрожает, но продолжения дебатов сегодня не будет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Украина выиграла вторую фазу войны
Украина выиграла вторую фазу войны Аркадий Бабченко
Путин теряет контроль
Путин теряет контроль Тимоти Снайдер
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин