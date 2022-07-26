На дебатах кандидатов в премьеры Британии произошел несчастный случай

На дебатах кандидатов в премьеры Британии произошел несчастный случай1
- 26.07.2022, 21:39
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Трансляция прервана.
На теледебатах кандидатов в премьеры Великобритании главы МИД Лиз Трасс и экс-канцлера Казначейства Риши Сунакаво время прямого эфира произошел несчастный случай, трансляция дебатов прервана, передает liga.net.
В то время, когда в кадре крупным планом была Трасс, перед ней за пределами кадра раздался грохот, глава МИД выглядела испуганной и вышла из кадра.
После этого трансляция прервалась.
The leadership debate has just gone off the air after a loud crash pic.twitter.com/FpM9O0Q3G8— Alexander Brown (@AlexofBrown) July 26, 2022
Как заявил через несколько минут представитель телеканала, эксцесс носил "медицинский характер", угрозы безопасности для участников дебатов не было и трансляцию дебатов планировалось возобновить при первой возможности.
По сообщению телеканала, ведущая TalkTV Кейт МасКанн потеряла сознание в студии. Телекомпания говорит, что сейчас ее здоровью ничто не угрожает, но продолжения дебатов сегодня не будет.