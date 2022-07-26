Телеведущий Константин Свидунович, осужденный по брестскому «делу о хороводах», вышел на свободу 26.07.2022, 21:45

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Константин Свидунович

Он полностью отбыл срок.

Вчера, 25 июля, политзаключенный вышел на свободу, полностью отбыв наказание, сообщает «Вясна».

Бывшего ведущего программы «Утренний эспрессо» на «Беларусь-4» (ТРК «Брест») Константина Свидуновича 30 августа 2021 года осудили по «делу хороводов». Судья Ленинского района Бреста Дмитрий Куровский приговорил Свидуновичу полтора года «химии».

С 11 декабря 2021 года срок Константин отбывал в шкловской исправительной колонии № 49.

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